По мнению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Россия «увязла» в Сирии. В ответ американскому политику напомнили об американских военных в Афганистане, которые находятся там в 2001 года.

«В Сирии есть явный положительный результат за пару лет, а вот с Афганистаном у США с 2001 года как-то не очень получается», - пишет «Голос Мордора». «21 августа 2018 года. Знаменательная дата. Американские солдаты, родившиеся в этот день в 2001 году, наконец достигли 17 лет и смогут воевать в Афганистане вместе со своими отцами», - добавляют пользователи в комментариях. «Просто задачи у РФ и США разные. У нас задача разгромить террористов и создать условия для налаживания мирной жизни, а у США задача, заигрывая с разными группировками, поддерживать бардак. Это не только в Афганистане, а везде, куда они сунули свой длинный «демократический нос», - приводят еще одно интересное замечание пользователи.

Напомним, что заявления Джона Болтона связаны с призывом России к странам Запада профинансировать восстановление Сирии. Как известно, американские и европейские военные внесли ощутимый вклад в разрушение страны как напрямую, так и поддерживая различные военные группировки.

В ответ из Вашингтона послышались заявления о том, что Россия якобы «увязла» в Сирии и хочет, чтобы другие страны за это заплатили. На деле же Россия за два года выполнила практически все поставленные перед ней задачи по уничтожению боевиков и террористов, в то время как США и союзники безрезультатно бились над этим несколько лет, бомбя карьеры и строительную технику.