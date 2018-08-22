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«США в Афганистане сидят с 2001-го»: Болтону объяснили, кто на самом деле увяз на Ближнем Востоке
22 августа 2018, 12:39 • 66 • Политика
Советник президента США Болтон заявил, что Россия «увязла» в Сирии.
По мнению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Россия «увязла» в Сирии. В ответ американскому политику напомнили об американских военных в Афганистане, которые находятся там в 2001 года.
Напомним, что заявления Джона Болтона связаны с призывом России к странам Запада профинансировать восстановление Сирии. Как известно, американские и европейские военные внесли ощутимый вклад в разрушение страны как напрямую, так и поддерживая различные военные группировки.
В ответ из Вашингтона послышались заявления о том, что Россия якобы «увязла» в Сирии и хочет, чтобы другие страны за это заплатили. На деле же Россия за два года выполнила практически все поставленные перед ней задачи по уничтожению боевиков и террористов, в то время как США и союзники безрезультатно бились над этим несколько лет, бомбя карьеры и строительную технику.
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