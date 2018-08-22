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«США в Афганистане сидят с 2001-го»: Болтону объяснили, кто на самом деле увяз на Ближнем Востоке

22 августа 2018, 12:39  •  66 • Политика
Советник президента США Болтон заявил, что Россия «увязла» в Сирии.
По мнению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Россия «увязла» в Сирии. В ответ американскому политику напомнили об американских военных в Афганистане, которые находятся там в 2001 года.
«В Сирии есть явный положительный результат за пару лет, а вот с Афганистаном у США с 2001 года как-то не очень получается», - пишет «Голос Мордора».
«21 августа 2018 года. Знаменательная дата. Американские солдаты, родившиеся в этот день в 2001 году, наконец достигли 17 лет и смогут воевать в Афганистане вместе со своими отцами», - добавляют пользователи в комментариях.
«Просто задачи у РФ и США разные. У нас задача разгромить террористов и создать условия для налаживания мирной жизни, а у США задача, заигрывая с разными группировками, поддерживать бардак. Это не только в Афганистане, а везде, куда они сунули свой длинный «демократический нос», - приводят еще одно интересное замечание пользователи.
Напомним, что заявления Джона Болтона связаны с призывом России к странам Запада профинансировать восстановление Сирии. Как известно, американские и европейские военные внесли ощутимый вклад в разрушение страны как напрямую, так и поддерживая различные военные группировки.
В ответ из Вашингтона послышались заявления о том, что Россия якобы «увязла» в Сирии и хочет, чтобы другие страны за это заплатили. На деле же Россия за два года выполнила практически все поставленные перед ней задачи по уничтожению боевиков и террористов, в то время как США и союзники безрезультатно бились над этим несколько лет, бомбя карьеры и строительную технику.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Россия "увязла" в Сирии.
В Сирии есть явный положительный результат за пару лет, а вот с Афганистаном у США с 2001 года как-то не очень получается.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 22 августа 2018 г.

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