США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу

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Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.

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Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на официальную статистику Госдепартамента США. «Уточнённая доля отказов в визах типа B составила 46,06% от поданных заявлений», — указано в отчётности. При этом гражданам Белоруссии отказывали в 22% случаев, а россиянам — в 15% случаев. Ранее США не выдали визы делегации российского казначейства.

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