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США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу
09 декабря 2019, 19:39 • 87 • Украина
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
© Oleksandr Rupeta globallookpress.com
Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на официальную статистику Госдепартамента США.
«Уточнённая доля отказов в визах типа B составила 46,06% от поданных заявлений», — указано в отчётности.
При этом гражданам Белоруссии отказывали в 22% случаев, а россиянам — в 15% случаев.
Ранее США не выдали визы делегации российского казначейства.
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