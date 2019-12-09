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США в 2019 году отказали в визе каждому второму украинцу

09 декабря 2019, 19:39  •  87 • Украина
Американские власти в 2019 году отказали во въезде на территорию США почти каждому второму украинскому гражданину, обращавшемуся в дипломатические учреждения за гостевой визой.
 
© Oleksandr Rupeta globallookpress.com
 

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на официальную статистику Госдепартамента США.

«Уточнённая доля отказов в визах типа B составила 46,06% от поданных заявлений», — указано в отчётности.

При этом гражданам Белоруссии отказывали в 22% случаев, а россиянам — в 15% случаев.

Ранее США не выдали визы делегации российского казначейства.

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