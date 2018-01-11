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США уже поставляли на Украину летальное оружие. И оно исчезло у «Азова»

11 января 2018, 04:24  •  397 • Украина
На Украине внезапно вспыхнул скандал, обнаживший несколько неприятных моментов. Неприятных, в первую очередь, для украинского руководства, поскольку американское не привыкло краснеть вообще ни по какому поводу. Оказалось, что где-то в недрах полка «Азов» пропали гранатомёты PSRL-1, которые по контракту с украинской компанией «Спецтехноэкспорт», заключённому в сентябре 2016 года, были отправлены на Украину в апреле 2017 года. Это в конце декабря потверило руководство «Спецтехноэкспорта». А 9 января 2018 года один из аналитиков проекта Belligcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер написал в социальной сети Twitter о том, что «слишком много шума» вокруг поставок американского оружия украинцам в то время, как «смертоносное вооружение на линии фронта на Донбассе есть у Azov Battalion».
И тут действительно поднялось «много шума». «Азов» заявил, что гранатомётов PSRL-1 у них нет. Однако о том, что оружие ушло на Украину, в ноябре прошедшего года рассказывала украинская служба «Голоса Америки»: поставщиком вооружения является компания из Техаса AirTronic USA, получившая лицензию Госдепартамента США. «Мы начали поставлять наш товар на Украину в прошлом году и продолжаем поставки по сей день. Детали, что и как мы делаем, я не могу разглашать. Но могу сказать, что мы – в очень близкой координации с амкериканским посольством, Госдепартаментом, Пентагоном и украинским правительством», – заявил «Голосу Америки» директор AirTronic USA Ричард Вендивер. По его убеждению, поставки гранатомётов PSRL-1 «не противоречат» Минским соглашениям, однако из-за «деликатности темы» потребовалось время, чтобы получить лицензию на фоне переговоров в Минске. Американский поставщик признаёт, что «PSRL – это система летального оружия». «Но это оборонное летальное оружие. Это не какие-то серьёзные ракетные установки, они имеют дальность попадания только 1000 метров», – уверяет мистер Вендивер. С наивностью младенца этот господин определил, как отличить оборонительные гранатомёты PSRL-1 от наступательных: если они находятся на украинской территории – оборонительные, если с ними пойдут в наступление через границу – наступательные.
«В некоторых СМИ появилась информация о том, что в подразделении Национальной гвардии Украины «Азов» на вооружении есть американские ПТРК Javelin и гранатометы PSRL (модернизированные РПГ-7). Сообщаем, что спецподразделение «Азов», которое входит в состав воинской части 3057, не имеет на вооружении указанных выше образцов вооружения», — сделали заявление в Нацгвардии, к которой приписан Azov Battalion.
«Нельзя отрицать, что у бойцов «Азова» были эти гранатомёты в июле 2017 года. Фото не врут. Возможно, их вернули на склады в Киев или Днепр – я бы хотел знать, где они сейчас», – сказал в свою очередь Толер. «Означает ли это, что они только учились их использовать?», – прокомментировал он заявления «Азова» и Нацполиции о том, что американских гранатомётов на вооружении нет.
Как сообщил украинский портал «Обозреватель», в «Азове» сознались прессе, что, возмжно, американский PSRL у них всё-таки был. Один. Для «пробных тестов».
Интересно, что Нацгвардия отрицает и наличие у себя не только поставленных гранатомётов PSRL-1, но и ПТРК Javelin, о которых Арик Толер не упоминал.
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Тут же вспыхнуло в Генштабе Украины: «Сообщения в прессе о том, что в полку МВД «Азов» могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin».
Это надо понимать, что «Джавелинов» вообще не намечается? Вместо них, уже почти осязаемых – древние TOWы, залежавшиеся с Вьетнамской войны? Или «посвежее», сирийские?
Пришлось уже и Пентагону вмешаться в скандал. «Планов по продаже или пepeдаче TOW на Укpaину нет», – сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства, вогнав в краску украинский Генштаб. Так всё-таки будут «Джавелины»? Или они есть уже, если от них так настойчиво открещиваются в украинской Нацгвардии? И где же всё-таки уже поставленные гранатомёты PSRL-1 – Ричард Вендивер с ясным лицом ещё в ноябре 2017 года утверждал, что контролирует использование гранатомётов на Украине… американское посольство в Киеве. Кто бы сомневался в этом.
Вот так чириканье в Twitter одного из экспертов странной конторы Belligcat вскрыло целый пласт лжи. А промолчал бы Толер – многие и не знали бы, что Штаты уже давно поставляют Украине летальное «оборонительное» оружие, которое к тому же попадает в руки неонацистов Azov Battalion. Тех, что с «волчьими крюками» на знамёнах.
Соб. корр ФСК

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