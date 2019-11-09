США уже поделили сирийскую нефть, заявив, что России там делать нечего

В четверг (07.11.2019 — С.Д.) официальный представитель Пентагона заявил, что доходы от эксплуатации тех нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии, которые защищают силы США, пойдут на силы стран-партнеров США в регионе, а не в США.

«Доходы от этого не пойдут в США, они пойдут на SDF*», — сказал Джонатан Хоффман журналистам в Пентагоне, ссылаясь на возглавляемые курдами сирийские демократические силы.

Президент Трамп на прошлой неделе дал «добро» на расширенную военную операцию по обеспечению безопасности огромных нефтяных месторождений в восточной части Сирии, и Пентагон уже отправил новые войска и бронетехнику в этот район.

В новом плане отражено первоначальное желание Трампа вывести все силы США из Сирии, а в настоящее время сотни американских военнослужащих защищают участок протяженностью почти 90 миль от Дейр-эз-Зора до аль-Хасеке, который в настоящее время контролируется курдскими силами.

В прошлую пятницу Трамп все еще настаивал на том, что «мы хотим вернуть наших солдат домой», но оставил солдат в той стране «потому что мы оставляем себе нефть».

«Мне нравится нефть. Мы оставим нефть себе», — сказал он журналистам на лужайке Белого дома.

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Позже в тот же день на митинге в Тьюпело, штат Миссисипи, Трамп сказал толпе, что Соединенные Штаты будут распределять нефть, чтобы «помочь курдам, и мы поможем другим людям. Мы также поможем себе, если это нормально».

Министр обороны Марк Эспер - когда журналисты на прошлой неделе спросили его об утверждениях Трампа — сказал, что он интерпретирует слова президента «как отказ ИГИЛ** в доступе к нефтяным месторождениям, обеспечить их безопасность таким образом, чтобы отказать им в доступе к нефтяным месторождениям».

Но детали этого плана по-прежнему неясны — поскольку возникает юридический вопрос о том, смогут ли американские войска атаковать сирийские или российские силы, если они будут угрожать безопасности этой нефти.

«Мы работаем над тем, чтобы никто не подходил к нашим силам и не проявлял по отношению к ним враждебных намерений. А если они это сделают, то наши командиры сохраняют за собой право на самооборону», — заявил Хоффман в четверг, когда его неоднократно спрашивали, остаются ли там вооруженные силы США для того, чтобы запретить сирийским или российским государственным акторам доступ к этому региону.

Представители Пентагона также настаивали на том, что миссией США в Сирии по-прежнему остается нанесение поражения Исламскому государству.

«Миссия — это нанести поражение ИГИЛ. Обеспечение безопасности нефтяных месторождений является задачей, подчиненной этой миссии, и цель этой задачи состоит в том, чтобы лишить ИГИЛ доходов от этой нефтяной инфраструктуры», — заявил заместитель директора Объединенного штаба контр-адмирал ВМС Уильям Бёрн, который выступал вместе с Хоффманом.

Хоффман и Бёрн не стали отвечать на вопрос о том, обладает ли ИГИЛ способностью захватить нефтяные месторождения, учитывая отсутствие у него бронетехники и самолетов, предлагая лишь то, что силы США сосредоточены на предотвращении этого.

Комментарии дополняют и без того запутанную картину роли США в Сирии после приказа, озвученного Трампом в прошлом месяце, вывести все войска США из страны в преддверии турецкого наступления в Сирию. Этот шаг, казалось, давал Анкаре «зеленый свет» для атаки на курдов, которые сыграли важную роль в борьбе США с ИГИЛ.

Столкнувшись с осуждением со стороны союзников и с массированным сопротивлением со стороны демократов и республиканцев в конгрессе, Трамп ввел санкции против Турции, но быстро снял их в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве вице-президента Пенса.

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После этого поступали сообщения о нарушениях Турцией соглашения о прекращении огня, но Бёрн сказал, что оно сохраняется. И, хотя наблюдались некоторые перестрелки, «похоже, что все стороны придерживаются правил».

Хоффман добавил, что SDF по-прежнему «являются нашими партнерами, и мы все еще работаем с ними в нашей борьбе против ИГИЛ, и мы все еще будем оказывать им поддержку и возможность продолжать эту борьбу».

Кроме того, он сказал, что Вашингтон ожидает, что Турция расследует сообщения о поддерживаемых Анкарой силах, предположительно совершающих военные преступления в Сирии, и «привлечет этих людей к ответственности».

Источник

Перевод Сергея Духанова.

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Автор: — Эллен Митчелл — Ellen Mitchell — корреспондент The Hill по оборонным вопросам.

*Сирийские демократические силы — военный альянс в Сирии, образованный 10 октября 2015 года при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Ядро СДС составляют курдские отряды самообороны. В состав СДС также входят вооружённые отряды сирийской арабской оппозиции, ассирийские и туркменские отряды.

** Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.