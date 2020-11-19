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США уже отобрали «переселенцев» с Донбасса, которые будут «сопротивляться российской агрессии»
19 ноября 2020, 10:00 • 47 • Украина
Посольство США на Украине совместно с Советом по международным исследованиям и обменам (IREX) запускает двухлетнюю программу с бюджетом в $2 млн, призванную «сплотить украинских переселенцев».
«Соединенные Штаты рады начать вместе с IREX двухлетнюю программу на сумму $2 млн, цель которой сплотить внутренне перемещённых лиц Украины и укрепить их социальную устойчивость перед российской агрессией», — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Эта программа имеет целью отбор и обучение пропагандистов, и кандидаты на прохождение такой программы американским спецслужбам уже наверняка известны.
Об этом заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
«Переселенцам будут рассказывать, как они должны любить Украину. Это классическая коррупционно-идеологическая программа IREX. С одной стороны, людям надо работать, распиливать бюджеты, с другой – это элемент индоктринации и социальный лифт.
Соберут журналистов, которые демонстрируют лояльность США, и будут учить их как правильно разоблачать «российские фейки», «гибридную агрессию» и т.д. Свозят их в Америку, сводят в студию «Голоса Америки», может даже, на CNN. Ничего нового в такой практике нет. В свое время через такие школы проходили Вячеслав Пиховшек и его ровесники, которые стояли у истоков украинского телевидения, такие как Княжицкий.
Все эти люди потом получают какие-то контракты с ведущими телеканалами, идут в политику как тот же Княжицкий, Сергей Швец, Александр Ткаченко, Вика Сюмар. Через индоктринацию в таких программах прошли очень многие. Для каждой такой программы есть разные уровни. Чтобы выйти на самый высокий уровень, где, например, Славко Вакарчук, Сережа Лещенко, надо проехать в Стэнфорд и там у Ларри Даймонда поучиться теории демократии.
Такие же программы есть в профсоюзном движении, их ведет Американская федерация труда (АФТ–КПП). Представление о профсоюзном движении можно получить из таких фильмов как «Ирландец» и «Однажды в Америке». Это про эту организацию, АФТ–КПП. В свое время они, например, создали газету, в которой работал тот же Пиховшек и Полюхович, который попал в педофильский скандал. Публика была веселая, среди них было много интересных персонажей, так же Юлия Тищенко.
В таких программах активно участвовала Юлия Мостовая на пару с Рахманиным. И сегодняшний статус Рахманина – это благодаря участию в этих программах, а не благодаря тому, что он под коньяк писал много всяких разных опусов про украинскую политику.
Думаю, люди, которых надо отобрать в этой программе с переселенцами, уже известны. Это будут люди типа Казанского, Саакяна и прочей публики, которая уже давно известна, прикормлена, прошла проверку спецслужбами, доказала свою лояльность режиму и, скажем так, стратегическим партнерам Украины.
Для массовки наберут еще каких-то людей, из «чужих». Может, и из них кто-то себя проявит. В свое время Игорь Попов, который сейчас в Комитете избирателей Украины, пришел в такую программу буквально с улицы, приехал из Нежина на электричке. Парень молодой, активный, амбициозный, его заметили и продвинули. На фоне всего шлака, который там собирался, он выглядел яркой звездой», – прокомментировал запуск программы Сергей Белашко.
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