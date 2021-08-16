«США уже не смогут этого изменить»: как движение «Талибан» фактически захватило власть в Афганистане

Афганский президент Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем. Позднее боевики без боя вошли в столицу Афганистана Кабул и заняли город. Ранее президент США Джо Байден объявил о развёртывании в республике 5 тыс. военных для обеспечения эвакуации американских дипломатов и афганских союзников США. Эксперты считают, что ответственность за такое развитие ситуации полностью лежит на Вашингтоне, который за 20 лет своего присутствия в стране не смог создать в Афганистане ни демократическое государство, ни боеспособную армию.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. Об этом сообщил глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла.

Информацию о том, что Гани покинул президентский дворец, подтвердили и в посольстве РФ. О выезде президента из страны также сообщил афганский телеканал TOLOnews, а иранское информагентство Tasnim News Agency опубликовало видео, как президент Гани поднимается на борт самолёта.

Позднее сам Гани опубликовал в Facebook сообщение, в котором написал, что принял решение покинуть свой пост, потому что движение «Талибан » готовилось атаковать Кабул.

«Талибан» ясно дал понять, что они готовы провести... нападение на весь Кабул... чтобы свергнуть меня. Чтобы предотвратить бойню, я решил уйти», — написал он.

Позднее региональные и международные СМИ сообщили, что талибы вошли в Кабул без боя, занимая оставленные правительственными силами государственные учреждения. Так, по информации телеканала Al Arabiya, боевики взяли под свой контроль Кабульский университет, некоторые министерства и пустые полицейские участки.

При этом представители движения заявили, что жителям города нечего опасаться, и пообещали, что не будут атаковать госслужащих и полицейских. В то же время местные СМИ сообщили, что для предотвращения провокаций временно исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал объявил в столице комендантский час — начиная с 21:00 по местному времени (19:30 мск) жителям Кабула запрещено покидать свои дома.

Ранее иранский телеканал IRIB сообщил, что талибы контролируют 90% территории страны. В свою очередь, агентство Associated Press заявило, что радикальное движение взяло под свой контроль все пограничные переходы и покинуть страну теперь можно только из аэропорта Кабула. Некоторые страны, в частности США, Великобритания, ФРГ и Чехия, начали экстренную эвакуацию сотрудников своих посольств.

После захвата талибами столицы Афганистана СМИ распространили информацию о создании временного совета и переходного правительства, однако вскоре агентство Reuters со ссылкой на представителей «Талибана» сообщило, что движение ожидает прямой передачи власти без каких-либо переходных периодов.

Кроме того, талибы заявили, что вскоре объявят о «возвращении» «Исламского Эмирата Афганистан» — так они называли находившиеся под их контролем территории страны с 1996 по 2001 года.

Наступление радикалов

Напомним, движение «Талибан» развернуло масштабное наступление на фоне вывода из Афганистана вооружённых сил США и НАТО. Американские войска должны были покинуть страну к маю этого года по договорённости с талибами, достигнутой c администрацией Трампа в 2020 году. Позднее Джо Байден передвинул дату вывода войск США к 11 сентября 2021 года.

В начале июля под покровом ночи американские солдаты покинули авиабазу Баграм, не предупредив об этом афганских силовиков. Эксперты неоднократно отмечали, что ускоренное сокращение военного присутствия США в стране спровоцировало активизацию талибов.

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Сначала движение овладело значительными районами в сельской местности и границами с соседними центральноазиатскими странами, после чего развернуло наступление на крупные города и административные центры.

Понимая, что не может самостоятельно противостоять «Талибану», правительство Афганистана обратилось к США с просьбой об огневой поддержке с воздуха. 7 августа СМИ сообщили, что американские ВВС нанесли авиаудары по позициям боевиков.

В то же время Госдеп США 10 августа заявил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Катар, чтобы убедить «Талибан» остановить наступление. Вместе с тем в Пентагоне вынуждены были признать, что ситуация с безопасностью в Афганистане развивается в нежелательном ключе. При этом официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби выразил уверенность в том, что у правительственных сил есть возможности «изменить обстановку».

Стоит отметить, что Джо Байден в начале июля выражал уверенность в том, что у властей Афганистана есть возможности для того, чтобы удержать власть после ухода американских войск.

Вместе с тем поспешный вывод войск США, который спровоцировал практически полный захват власти в стране «Талибаном», раскритиковал предшественник Байдена — экс-президент Дональд Трамп. По его словам, ситуация развивалась бы по-другому, если бы демократ придерживался плана, который ему оставил Трамп.

«Он сбежал из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который оставила ему наша администрация, — плану, который предусматривал защиту наших людей и собственности и гарантировал, что талибы никогда бы даже не помыслили о захвате нашего посольства или предоставлении базы для новых нападений на Америку», — заявил Трамп.

В свою очередь, Джо Байден также распространил заявление, в котором указал на то, что унаследовал от Трампа соглашение, которое значительно усиливало положение Талибов.

«Заняв пост президента, я унаследовал соглашение, которое было заключено моим предшественником и на обсуждение которого накануне 11 сентября 2019 года он пригласил талибов в Кэмп-Дэвид. С его подписанием талибы в военном отношении оказались в самой сильной позиции с 2001 года, а для вывода американских сил был установлен крайний срок — 1 мая 2021 года. Кроме того, незадолго до ухода с поста президента он сократил численность американских войск до минимума в 2500 человек», — заявил Байден.

По словам главы Белого дома, политика Трампа оставила ему выбор только из двух вариантов: либо отправить дополнительные войска, чтобы «вновь сражаться в иностранном гражданском конфликте», либо вывести войска и союзников из страны.

Одновременно Байден заявил, что поручил развернуть в Афганистане 5 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов и афганских союзников США из страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя события, происходящие в Афганистане, назвала ситуацию парадоксальной.

«Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США», — написала Захарова в Telegram.

Она подчеркнула, что «мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона».

Бегство и поражение

По мере наступления талибов на различные административные центры, а впоследствии и Кабул, остро встал вопрос о размещении беженцев из Афганистана. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором толпа людей пытается попасть на борт военного самолёта С-17 в аэропорту Кабула.

О своей готовности по просьбе США временно разместить на своей территории беженцев из Афганистана, оказывавших помощь американским военным и дипломатам, заявила Албания. Давая согласие на размещение беженцев, премьер-министр страны Эди Рама подчеркнул, что Вашингтон является «великим союзником» Тираны. Ранее о своей готовности принять 20 тыс. беженцев, которым угрожает «Талибан», заявила Канада, войска которой принимали участие в интервенции США и НАТО в Афганистане до 2011 года.

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Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что опыт США и Запада показал, что нельзя создать демократическое государство с боеспособной армией, просто залив определённую территорию деньгами.

«Деньги туда лились рекой. По самым скромным подсчётам американской стороной на Афганистан были потрачены более $2 трлн, но без результатов. Они были закопаны в этой горной местности. Но тут дело не только в коррупции Афганистана, но и в коррупции со стороны США, которые ничего, по сути, не сделали», — подчеркнул эксперт.

Теперь «Талибан» фактически полностью контролирует власть в стране, добавил Константин Блохин.

«Талибы теперь позиционируют себя в качестве системообразующей силы. Они прекрасно понимают, что в результате выхода США из региона возник вакуум силы, и понятно, что пока никакая другая держава не готова продемонстрировать желание этот вакуум заполнить, кроме самого «Талибана». Они видят, что особо конкурентов нет, и потому берут всю власть под свой контроль. И понятно, что если не будет внешнего воздействия на Афганистан, «Талибану» ничего не угрожает», — рассказал политолог в беседе с RT.

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, столь стремительное наступление «Талибана» и его относительно мирное взятие Кабула можно объяснить отсутствием у афганских силовиков лояльности к правительству, а также отсутствием желания сражаться с талибами, с которыми они иногда связаны родоплеменными отношениями.

«В данном случае огромное значение имеет готовность воина, солдата или офицера отдать свою жизнь за те идеалы, которые ему внушили. Однако у афганцев нет никакого желания воевать за проамериканский режим, тем более отдавать за него жизни», — отметил эксперт.

При этом ответственность за нынешнее положение дел лежит полностью на США, которые с 2001 года оккупировали Афганистан, добавил Владимир Батюк.

«Согласно нормам международного права, именно оккупанты несут всю полноту ответственности за происходящее на занятой ими территории. В целом действия США на протяжении последних 20 лет в Афганистане — полный провал, плоды которого они пожинают сейчас, когда «Талибан» с триумфом идёт по стране и никто не оказывает ему сопротивления», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, в результате их деятельности на протяжении 20 лет в Афганистане осталась только одна жизнеспособная отрасль экономики — производство наркотиков. В то время как остальные, по сути, прекратили существование, напомнил Батюк.

«В целом в афганском народе это не может вызвать каких-то чувств благодарности к США, поэтому результат вполне закономерный: «Талибан» придёт к власти, и США уже не смогут этого изменить», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.