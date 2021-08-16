Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
Главная / В мире

«США уже не смогут этого изменить»: как движение «Талибан» фактически захватило власть в Афганистане

16 августа 2021, 00:50  •  40 • В мире
Афганский президент Ашраф Гани покинул страну вскоре после того, как движение «Талибан»* объявило, что вся республика находится под его контролем. Позднее боевики без боя вошли в столицу Афганистана Кабул и заняли город. Ранее президент США Джо Байден объявил о развёртывании в республике 5 тыс. военных для обеспечения эвакуации американских дипломатов и афганских союзников США. Эксперты считают, что ответственность за такое развитие ситуации полностью лежит на Вашингтоне, который за 20 лет своего присутствия в стране не смог создать в Афганистане ни демократическое государство, ни боеспособную армию.
 
Reuters
 

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и подал в отставку. Об этом сообщил глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла.

Информацию о том, что Гани покинул президентский дворец, подтвердили и в посольстве РФ. О выезде президента из страны также сообщил афганский телеканал TOLOnews, а иранское информагентство Tasnim News Agency опубликовало видео, как президент Гани поднимается на борт самолёта. 

Позднее сам Гани опубликовал в Facebook сообщение, в котором написал, что принял решение покинуть свой пост, потому что движение «Талибан » готовилось атаковать Кабул.

«Талибан» ясно дал понять, что они готовы провести... нападение на весь Кабул... чтобы свергнуть меня. Чтобы предотвратить бойню, я решил уйти», — написал он.

Позднее региональные и международные СМИ сообщили, что талибы вошли в Кабул без боя, занимая оставленные правительственными силами государственные учреждения. Так, по информации телеканала Al Arabiya, боевики взяли под свой контроль Кабульский университет, некоторые министерства и пустые полицейские участки.

При этом представители движения заявили, что жителям города нечего опасаться, и пообещали, что не будут атаковать госслужащих и полицейских. В то же время местные СМИ сообщили, что для предотвращения провокаций временно исполняющий обязанности главы МВД Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал объявил в столице комендантский час — начиная с 21:00 по местному времени (19:30 мск) жителям Кабула запрещено покидать свои дома.

Ранее иранский телеканал IRIB сообщил, что талибы контролируют 90% территории страны. В свою очередь, агентство Associated Press заявило, что радикальное движение взяло под свой контроль все пограничные переходы и покинуть страну теперь можно только из аэропорта Кабула. Некоторые страны, в частности США, Великобритания, ФРГ и Чехия, начали экстренную эвакуацию сотрудников своих посольств.

После захвата талибами столицы Афганистана СМИ распространили информацию о создании временного совета и переходного правительства, однако вскоре агентство Reuters со ссылкой на представителей «Талибана» сообщило, что движение ожидает прямой передачи власти без каких-либо переходных периодов.

Кроме того, талибы заявили, что вскоре объявят о «возвращении» «Исламского Эмирата Афганистан» — так они называли находившиеся под их контролем территории страны с 1996 по 2001 года.

Наступление радикалов

 

Напомним, движение «Талибан» развернуло масштабное наступление на фоне вывода из Афганистана вооружённых сил США и НАТО. Американские войска должны были покинуть страну к маю этого года по договорённости с талибами, достигнутой c администрацией Трампа в 2020 году. Позднее Джо Байден передвинул дату вывода войск США к 11 сентября 2021 года.

В начале июля под покровом ночи американские солдаты покинули авиабазу Баграм, не предупредив об этом афганских силовиков. Эксперты неоднократно отмечали, что ускоренное сокращение военного присутствия США в стране спровоцировало активизацию талибов.

  • globallookpress.com

Сначала движение овладело значительными районами в сельской местности и границами с соседними центральноазиатскими странами, после чего развернуло наступление на крупные города и административные центры.

Понимая, что не может самостоятельно противостоять «Талибану», правительство Афганистана обратилось к США с просьбой об огневой поддержке с воздуха. 7 августа СМИ сообщили, что американские ВВС нанесли авиаудары по позициям боевиков.

В то же время Госдеп США 10 августа заявил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Катар, чтобы убедить «Талибан» остановить наступление. Вместе с тем в Пентагоне вынуждены были признать, что ситуация с безопасностью в Афганистане развивается в нежелательном ключе. При этом официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби выразил уверенность в том, что у правительственных сил есть возможности «изменить обстановку».

Стоит отметить, что Джо Байден в начале июля выражал уверенность в том, что у властей Афганистана есть возможности для того, чтобы удержать власть после ухода американских войск.

Вместе с тем поспешный вывод войск США, который спровоцировал практически полный захват власти в стране «Талибаном», раскритиковал предшественник Байдена — экс-президент Дональд Трамп. По его словам, ситуация развивалась бы по-другому, если бы демократ придерживался плана, который ему оставил Трамп.

«Он сбежал из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, который оставила ему наша администрация, — плану, который предусматривал защиту наших людей и собственности и гарантировал, что талибы никогда бы даже не помыслили о захвате нашего посольства или предоставлении базы для новых нападений на Америку», — заявил Трамп. 

В свою очередь, Джо Байден также распространил заявление, в котором указал на то, что унаследовал от Трампа соглашение, которое значительно усиливало положение Талибов.

«Заняв пост президента, я унаследовал соглашение, которое было заключено моим предшественником и на обсуждение которого накануне 11 сентября 2019 года он пригласил талибов в Кэмп-Дэвид. С его подписанием талибы в военном отношении оказались в самой сильной позиции с 2001 года, а для вывода американских сил был установлен крайний срок — 1 мая 2021 года. Кроме того, незадолго до ухода с поста президента он сократил численность американских войск до минимума в 2500 человек», — заявил Байден.

По словам главы Белого дома, политика Трампа оставила ему выбор только из двух вариантов: либо отправить дополнительные войска, чтобы «вновь сражаться в иностранном гражданском конфликте», либо вывести войска и союзников из страны.

Одновременно Байден заявил, что поручил развернуть в Афганистане 5 тыс. военных для обеспечения безопасной эвакуации дипломатов и афганских союзников США из страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя события, происходящие в Афганистане, назвала ситуацию парадоксальной.

«Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США», — написала Захарова в Telegram.

Она подчеркнула, что «мир с ужасом следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона».

Бегство и поражение

Погибли восемь человек: что известно о крушении российского самолёта Бе-200 в Турции

 

По мере наступления талибов на различные административные центры, а впоследствии и Кабул, остро встал вопрос о размещении беженцев из Афганистана. В социальных сетях было опубликовано видео, на котором толпа людей пытается попасть на борт военного самолёта С-17 в аэропорту Кабула.

О своей готовности по просьбе США временно разместить на своей территории беженцев из Афганистана, оказывавших помощь американским военным и дипломатам, заявила Албания. Давая согласие на размещение беженцев, премьер-министр страны Эди Рама подчеркнул, что Вашингтон является «великим союзником» Тираны. Ранее о своей готовности принять 20 тыс. беженцев, которым угрожает «Талибан», заявила Канада, войска которой принимали участие в интервенции США и НАТО в Афганистане до 2011 года.

  • globallookpress.com

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что опыт США и Запада показал, что нельзя создать демократическое государство с боеспособной армией, просто залив определённую территорию деньгами.

«Деньги туда лились рекой. По самым скромным подсчётам американской стороной на Афганистан были потрачены более $2 трлн, но без результатов. Они были закопаны в этой горной местности. Но тут дело не только в коррупции Афганистана, но и в коррупции со стороны США, которые ничего, по сути, не сделали», — подчеркнул эксперт.

Теперь «Талибан» фактически полностью контролирует власть в стране, добавил Константин Блохин.

«Талибы теперь позиционируют себя в качестве системообразующей силы. Они прекрасно понимают, что в результате выхода США из региона возник вакуум силы, и понятно, что пока никакая другая держава не готова продемонстрировать желание этот вакуум заполнить, кроме самого «Талибана». Они видят, что особо конкурентов нет, и потому берут всю власть под свой контроль. И понятно, что если не будет внешнего воздействия на Афганистан, «Талибану» ничего не угрожает», — рассказал политолог в беседе с RT.

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, столь стремительное наступление «Талибана» и его относительно мирное взятие Кабула можно объяснить отсутствием у афганских силовиков лояльности к правительству, а также отсутствием желания сражаться с талибами, с которыми они иногда связаны родоплеменными отношениями.

«В данном случае огромное значение имеет готовность воина, солдата или офицера отдать свою жизнь за те идеалы, которые ему внушили. Однако у афганцев нет никакого желания воевать за проамериканский режим, тем более отдавать за него жизни», — отметил эксперт.

При этом ответственность за нынешнее положение дел лежит полностью на США, которые с 2001 года оккупировали Афганистан, добавил Владимир Батюк.

«Согласно нормам международного права, именно оккупанты несут всю полноту ответственности за происходящее на занятой ими территории. В целом действия США на протяжении последних 20 лет в Афганистане — полный провал, плоды которого они пожинают сейчас, когда «Талибан» с триумфом идёт по стране и никто не оказывает ему сопротивления», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, в результате их деятельности на протяжении 20 лет в Афганистане осталась только одна жизнеспособная отрасль экономики — производство наркотиков. В то время как остальные, по сути, прекратили существование, напомнил Батюк.

«В целом в афганском народе это не может вызвать каких-то чувств благодарности к США, поэтому результат вполне закономерный: «Талибан» придёт к власти, и США уже не смогут этого изменить», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





40
Источник
Похожие новости
14 августа 2021, 20:25
Погибли восемь человек: что известно о крушении российского самолёта Бе-200 в Турции
15 августа 2021, 01:00
«Ситуация близка к панике»: как западные страны пытаются обеспечить эвакуацию гражданских лиц из Афганистана
15 августа 2021, 13:00
Американские санкции против Белоруссии прицельно бьют… по Литве
14 августа 2021, 17:45
Колючая проволока в дар демократии
15 августа 2021, 11:10
Побежали с корабля: США спешно вывозят своих из окружённого талибами Кабула
15 августа 2021, 13:00
США и Эстония с Литвой договорились давить на Белоруссию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2021, 04:30
Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путина Киеву
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
12 августа 2021, 11:40
Ветеран КГБ снимает печать молчания. Генералы, нажившиеся на гибели СССР, поимённо
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
12 августа 2021, 03:27
"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигнал из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.