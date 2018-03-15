Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров рассказал о своем отношении к новому главе Госдепа США
Асфальтовый абстракционизм
Путин: Для меня счастье - это возможность идти к цели
Лавров пообещал, что Россия добьет террористов в Восточной Гуте
Главная / Война

США уверены: Заявления России — пустые угрозы

15 марта 2018, 17:09  •  264 • Война
Сирийский кризис продолжает развиваться довольно хаотично, причем ни одна из сторон не смогла добиться того, чего хотела. Если говорить о России, то ей пока что так и не удалось полностью обезопасить официальное руководство страны. Война продолжается, и боевики так называемой вооруженной оппозиции явно не собираются сдавать свое оружие. Напротив, они сражаются, и делают это с еще большим остервенением, потому как в их случае военное поражение хуже смерти. Вряд ли измученное долгой войной правительство пощадит тех, кто чуть было не сверг его. Конечно, подобной развязки следует ждать только в том случае, если стороны так и не решатся прибегнуть к реальной дипломатии.
В случае же с США ситуация еще хуже. Американцы пришли в Сирию на год раньше России, и потратили на боевые операции Коалиции и местных союзников колоссальные средства, однако всего этого так и не хватило для того, чтобы окончательно превратить Сирию в Ливию, которую сейчас и государством-то назвать нельзя.
Вашингтон, поддерживая различные оппозиционные группировки, не предусмотрел, что согласия между его подопечными нет никакого. Например, Сирийская свободная армия, на которую когда-то возлагали большие надежды на Западе, сейчас находится в состоянии войны с курдскими Отрядами народной самообороны. Последние до сих пор считаются одними из наиболее близких внутрисирийских союзников Штатов, но, похоже, это ненадолго. И до недавнего времени казалось, что американцы больше ничего не смогут сделать и в итоге признают за Россией право на геополитическое лидерство в Сирии. Однако по мере того, как Дональд Трамп осваивался в должности президента, политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке становилась все более грубой.
Новый подход был анонсирован атакой на авиабазу Шайрат. Этот случай возмутителен еще и тем, что аэродром периодически использовали российские ВКС. После этого было много инцидентов, но апогеем, пожалуй, стал случай с убийством российских наемников. До сих пор точно неизвестно, скольких граждан РФ убили американские военные, но обычно числа упоминаются очень большие.
В целом стало понятно, что американцы намерены быть, мягко говоря, менее дипломатичными в отношении своего основного геополитического противника. Более того, американцы стали более агрессивны по отношению к официальным сирийским властям, и, похоже, теперь они готовы совершенно безбоязненно атаковать правительственные войска.
Недавно и представитель США при ООН Никки Хейли открыто заявила, что ее государство при определенных условиях может нанести удар по правительственным территориям и войскам. При этом Хейли напомнила, что ранее Вашингтону уже приходилось наказывать Асада за применение химического оружия — она упомянула атаку на авиабазу Шайрат. Напомним, что применение химического оружия правительственными силами так и не было доказано, несмотря на многочисленные обвинения со стороны западных стран.
На эти, практически неприкрытые угрозы, довольно быстро среагировали российские военные. Начальник Генерального штаба ВС России генерал Валерий Герасимов заявил, что в случае возникновения угрозы российским военнослужащим в Сирии, войска немедленно среагируют. Несмотря на довольно банальную формулировку, вполне понятно, в чей адрес направлялось подобное предупреждение.
Действительно ли США готовы перейти черту и атаковать российские войска? Чем тогда ответит Россия? Мы попытались узнать, что об этом думают на Западе. С нами общался наш постоянный австралийский военный эксперт Ричард Фрэнк.
«СП»: — США действительно собираются нанести удар по Дамаску?
Ракетный пузырь Генштаба России
— В данном случае пока не идет речь о точном месте. Пока никто не объявлял операцию, и все, что мы имеем, взято из речи государственного служащего, который не имеет отношения к военным. Поэтому есть несколько вариантов — это можно отнести просто к дипломатии, обычным словам, которые все же имеют значение. Авторитета США часто бывает достаточно, чтобы заявления дипломатов звучали убедительно. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что специалисты США вряд ли бы позволили гражданским чиновникам разглашать информацию о готовящейся военной операции. Но вероятность ответных мер на действия режима присутствует, и она высока.
«СП»: — О каких действиях сирийского руководства идет речь?
— Об этих действиях много раз говорилось. Против сирийского населения несколько раз было применено химическое оружие, оно использовалось в районах, которые контролируются оппозицией. В связи с этим почти нет никаких сомнений, что химическое оружие применено силами режима. Этого нельзя больше допускать. Если нет возможности остановить это другими путями, то остается только действовать военным. К сожалению, распространяется информация, что режим снова собирается использовать химическое оружие. Поэтому слова Хейли нужно воспринимать серьезно.
«СП»: — Российская сторона заявила, что она будет применять силу в случае атаки со стороны США. Как это повлияет на решение США?
— Не совсем понятно, чего хочет Россия. Сейчас она говорит, что будет защищать своих военных, но в этом никто не сомневался, никто и не собирался атаковать русских в Сирии. Речь о режиме, о насилии против мирного населения. Неужели Россия поддерживает это? Если это так, то мировому сообществу надо пересмотреть свою политику в отношении России. По поводу того, что после атаки на армию режима будут последствия со стороны России, США не будут сильно беспокоиться. Россия не говорила, что она будет воевать с Коалицией из-за Асада. Такой риск минимален. Россия — большая сила в военном плане, но экономически она неспособна воевать с такой страной как США из-за ближневосточного диктатора.
Новости Сирии: Россия уверяет, что Вашингтон не отвлечёт Москву от Сирии «британским сюжетом»
Война в Сирии: В Совфеде дали ответ на заявление Хейли по Сирии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

264
Источник
Похожие новости
10 марта 2018, 10:24
Газовая война и её последствия
06 марта 2018, 15:24
Генерал Дж. Вотел: Русские ЗРК очень нервируют наших летчиков
05 марта 2018, 16:39
США: Кремль замахнулся на весь Ближний Восток

Загрузка...
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
02 марта 2018, 23:39
«А нас-то за что»? Реакция Запада на послание В. Путина
14 марта 2018, 15:09
О деле Скрипаля
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 марта 2018, 04:09
Учите английский, нам еще пленных допрашивать: Соцсети ответили Терезе Мэй
15 марта 2018, 07:24
Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?
15 марта 2018, 00:54
"Путин сейчас главный в мире": в США высмеяли выпад Лондона по делу Скрипал...
15 марта 2018, 04:09
Россия объяснила, чем аукнется высылка российских дипломатов для Британии
15 марта 2018, 03:54
«Ничего, кроме «хайли лайкли»: как прошло заседание Совбеза ООН по расследованию отра...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
14 марта 2018, 02:09
Шерин наглядно показал, почему Скрипаля отравили британцы
14 марта 2018, 15:09
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
11 марта 2018, 18:54
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
08 марта 2018, 22:39
НАТО возрождает дивизию СС «Галичина» в международном масштабе
10 марта 2018, 16:54
Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.