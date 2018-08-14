США увеличат число учений по «противодействию России» в Черном море

В американском военном бюджете на 2019 финансовый год содержится статья, предписывающая расширить частоту и масштаб совместных учений с Грузией и Украиной в акватории Черного моря.

Власти США предпочли бы, чтобы военные учения в Черном море в рамках «противодействия влиянию России в регионе» проходили чаще. Данное положение содержится в законе об ассигнованиях на нужды Пентагона, подписанном в этот понедельник американским президентом Дональдом Трампом.

Так, предполагается, что частота и масштаб совместных учений кораблей НАТО с флотами Грузии и Украины будут увеличены. Также Госдепу и Минобороны США командованием Объединенными вооруженными силами альянса предписано вместе разработать новую стратегии по оказанию поддержки тем американским союзникам в регионе, которые «находятся под угрозой российской агрессии».

Напомним, что военный бюджет США на 2019 фискальный год предусматривает выделение американскому оборонному ведомству 716 миллиардов долларов. В числе многих других пунктов, к примеру увеличения числа и денежного довольствия американских военнослужащих, бюджет-2019 предполагает расширение военной помощи Украине.

Обо всем этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский военный бюджет.