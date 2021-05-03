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США усвоили урок в Сирии: Американцы испугались русских БТР - фото

03 мая 2021, 02:35  •  114 • Политика
США усвоили прошлый урок в Сирии. Американские военные испугались русских БТР и быстро уступили дорогу. В Сети появилось фото этой встречи.
Русская военная колонна вновь повстречалась с американской в районе сирийского населённого пункта Дерик. Однако если в прошлый раз американцы попытались подрезать русских, что закончилось неприятным для США инцидентом, то теперь наученные горьким опытом силовики решили уступить дорогу.
Как сообщает новостное агентство North, военный патруль России насчитывал четыре бронетранспортёра и два вертолёта, которые сопровождали бронетехнику и следили за ситуацией с воздуха.
Американский же патруль, который тоже оказался недалеко от Дерика, насчитывал четыре броневика. Колонна возвращалась после патрулирования в районе Тербех-Себех к востоку от Камышлы, где расположены нефтяные скважины.
Агентство Anna-News.info выложило видеозапись, сделанную русским военным, на котором видна реакция американцев. Представители США отогнали броневики на обочину, чтобы не мешать проезду бронетранспортёров России.
Скриншот:anna-news.info
Напомним, что в августе прошлого года американский броневик попытался подрезать русский БТР в Сирии. В результате бронетранспортёр протаранил броневик, а несколько американцев получили несерьёзные травмы. Эксперты говорят, что военные иногда применяют подобную тактику, когда хотят, чтобы силовики из других стран покинули район.
Добавим также, что военные США находятся в Сирии незаконно. У них нет ни разрешения правительства САР, ни мандата Совбеза ООН. Официальный Дамаск ранее обвинил американских спецназовцев в том, что они занимаются кражей сирийской нефти вместе с курдами, а потом вывозят её контрабандой из страны.

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