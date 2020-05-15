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США устроит, только если Си Цзиньпин встанет и "покается" в создании COVID-19 - Коц

15 мая 2020, 10:55  •  60 • Политика
В США готовят санкции против Китая за отказ сотрудничать по COVID-19. "Единственная форма сотрудничества, которая бы устроила Вашингтон, это если Си Цзиньпин встанет и скажет: "Да, мы разрабатывали боевой вирус в Ухане и случайно прошляпили его. У нас было немного антидота, поэтому в Китае не случилось лавинообразной эпидемии, как в США", - отмечает военкор Александр Коц.
В Сенат Конгресса США внесли законопроект о введении санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчёт о событиях, приведших к вспышке коронавируса. Ситуацию прокомментировал военный корреспондент Александр Коц.
Он отмечает, что довольно подозрительным образом совпало, что в США и Великобритании вдруг разом озаботились количеством инфицированных в Китае и уровнем смертности от коронавируса в России. Уже вот и санкции готовят против КНР, причём не только за отказ сотрудничать, но и за "недостаточно искреннее" сотрудничество.
"Кажется, единственная форма сотрудничества, которая бы устроила Вашингтон, это если Си Цзиньпин встанет и скажет: "Да, мы разрабатывали боевой вирус в Ухане и случайно прошляпили его. У нас было немного антидота, поэтому в Китае не случилось лавинообразной эпидемии, как в США", - пишет военкор на своём Telegram-канале Kotsnews.
Что до России, то для Запада единственное объяснение, почему в нашей стране такая низкая смертность от болезни, – это "власти скрывают". Хотя реальный ответ лежит на поверхности - в России с самого начала восприняли угрозу как реальную и не заигрывали с вирусом в надежде на коллективный иммунитет. А вместо этого ввели жёсткие карантинные меры, поясняет Александр Коц.
"У России, на самом деле, был месяц в запасе, чтобы посмотреть на мировой опыт и учесть его. Подготовить, насколько это возможно, госпитальную базу и сдержать поступление больных", - также указывает военкор.
Кроме того, всеобщий режим самоизоляции позволил снизить нагрузку на медучреждения и растянуть поступление больных во времени. Это позволило избежать такой ситуации, как в Италии или Испании.
"Такие решения, знаете ли, тоже влияют на уровень смертности", - подытожил Александр Коц.

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