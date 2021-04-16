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США устроили "психологический террор" против России - МИД Китая
16 апреля 2021, 16:20 • 161 • Политика
Миру не по душе такая американская политика, считают в Поднебесной
В Китае раскритиковали США за санкции против России. Жестко высказался об этом официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.
Он напомнил, что на РФ и Америке, как постоянных членах Совбеза ООН, а также крупных и влиятельных странах, лежит "особая ответственность за международный мир и безопасность". И выразил надежжду на то, что два государства решат свои разногласия с помощью диалога и консультаций.
Новые рестрикции США не что иное, как "однобокие меры гегемона", проявление грубой силы и "психологический террор". В мире выступают против таких мер воздействия, подчеркнул дипломат из Китая на брифинге, цитирует РИА "Новости".
О введении очередных санкций – против госдолга РФ – Белый дом объявил накануне. В черный список внесли 32 участника "подрыва национальной безопасности".
В России отреагировали на новые ограничения сразу. США придется расплачиваться за рестрикции – предупредила директор департамента информации МИД Мария Захарова.
Своим прогнозом проделились и в Министерстве финансов. Америка лишилась огромной выгоды из-за санкций против госдолга нашей страны, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
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