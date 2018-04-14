США усилили средиземноморскую группировку

Эсминец военно-морских сил США «Уинстон Черчилль» с управляемым ракетным вооружением вошел в Средиземном море, передает ФАН со ссылкой на сообщение командования 6-го флота.

Согласно данным американских военных, корабль вошел в зону операций для «передового военно-морского присутствия в данном районе». Также целями маневра судна названы «повышение региональной стабильности и проведения планового развертывания в поддержку интересов морской безопасности США». По данным из открытых источников, на борту эсминца может находиться 56 крылатых ракет Tomahawk и 34 зенитных ракеты Standard missile.

Тремя днями ранее Fox News сообщал, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» отправляется в Средиземное море. В среду 11 апреля корабль вышел из Норфолка. Остальные суда группы выдвинулись из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния для размещения в Европе и на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, помимо «Гарри Трумэна» в состав группы вошли еще семь кораблей. Это ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкелей», «Форест Шерман», а также «Фаррагут». Позже к ним должны присоединиться эсминцы «Джейсон Данэм» и «Салливанс». Предположительно, на кораблях служат около 6,5 тысячи американских военных. К группе американских кораблей также может присоединиться фрегат ВМС Германии «Гессен».

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил, что авианосная группа США во главе с авианосцем «Гарри Трумэном» должна прибыть в Персидский залив в начале мая. По его словам, авианосная группа с эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив.

«Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе. В Генштабе России внимательно отслеживают ситуацию вокруг Сирии», — добавил военный.

В пятницу 13 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что главарям вооруженных отрядов боевиков в Сирии отдали приказ переходить к наступлению после возможного удара США.

«Нам точно известно, что главарям сирийский вооруженных группировок отданы приказы начать наступление после возможной силовой акции (США). Неужели очередной виток хаоса затевается только ради этого? Предлог — предполагаемое применение отравляющих веществ в сирийском городе Дума 7 апреля», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что стягивание американской стороной сил и средств ВМС к берегам Сирии создает ощущение того, что «Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии».

По данным телеканала CNBC, в списке восьми потенциальных целей Пентагона фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия. В каких районах Сирии располагаются эти объекты, источник CNBC не уточнял.

Если США все же решат нанести удары по войскам президента Сирии Башара Асада, Россия оставляет за собой право ответить на возможные удары США по Дамаску и его пригородам. Как заявил первый замминистра обороны России, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в марте 2018 года, Москве придется реагировать в том случае, если жизни российских военнослужащих в Сирии будет что-то угрожать.

«В Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции», — напомнил Герасимов, комментируя возможность американского ракетного нападения на кварталы Дамаска, находящиеся под контролем правительственной армии.

По его словам, в случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим ВС РФ могут предпринять ответные меры воздействия — как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять. Василий Небензя также предупредил США о тяжелых последствиях в случае удара по Сирии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов также пообещал решительные меры в случае военной провокации в адрес российских войск в Сирии, передает НСН.

«Заявляю, что если хоть один волос упадет с головы нашего военнослужащего, то уничтожаться будут не только ракеты противника, но и их носители.

Это не угроза, а предупреждение, и наши западные коллеги не должны забывать об этом. Российские военнослужащие сделают это замечательно и точно, в этом нет никаких сомнений. Время несанкционированных ударов с нарушением государственности прошло. Сегодня Россия и наши союзники не допустят повторения событий в Ливии и Ираке», — сказал парламентарий.

Впрочем, пока президент США Дональд Трамп изучает разведданные и еще не принял решения о нанесении удара по Сирии. Об этом сообщала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам встречи главнокомандующего с членами Совета национальной безопасности, передает RT.