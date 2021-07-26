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США ушли из Афганистана, чтобы бить исподтишка: генерал сделал заявление

26 июля 2021, 02:35  •  44 • Политика
Глава Центрального командования вооружённых сил США, генерал Кеннет Маккензи сделал заявление. Из его слов можно сделать вывод, что Соединённые Штаты ушли из Афганистана, чтобы бить исподтишка.
Маккензи в Кабуле сделал заявление, что США в последние активизировали свои авиаудары, чтобы поддержать афганские силы. Он заверил, что "высокий уровень поддержки" будет продолжен, если боевики радикального движения "Талибан"* не прекратят свои атаки, пишет агентство France-Presse.
Напомним, в середине весны 2021 года ситуация с безопасностью в Афганистане обострилась. Катализатором стало заявление президента США Джо Байдена, который сообщил о выводе американских военных из республики.
Боевики "Талибана"* сразу по нескольким направлениям нарастили темпы наступления. При этом исполняющий обязанности главы Минобороны Афганистана Бисмилла Мохаммади 20 июля информировал, что афганская армия добилась перелома в противостоянии с террористами.
* "Талибан" – террористическое движение, запрещённое в России решением Верховного Суда от 14.02.2003.

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