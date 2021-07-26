США ушли из Афганистана, чтобы бить исподтишка: генерал сделал заявление

Глава Центрального командования вооружённых сил США, генерал Кеннет Маккензи сделал заявление. Из его слов можно сделать вывод, что Соединённые Штаты ушли из Афганистана, чтобы бить исподтишка.

Маккензи в Кабуле сделал заявление, что США в последние активизировали свои авиаудары, чтобы поддержать афганские силы. Он заверил, что "высокий уровень поддержки" будет продолжен, если боевики радикального движения "Талибан"* не прекратят свои атаки, пишет агентство France-Presse.

Напомним, в середине весны 2021 года ситуация с безопасностью в Афганистане обострилась. Катализатором стало заявление президента США Джо Байдена, который сообщил о выводе американских военных из республики.

Боевики "Талибана"* сразу по нескольким направлениям нарастили темпы наступления. При этом исполняющий обязанности главы Минобороны Афганистана Бисмилла Мохаммади 20 июля информировал, что афганская армия добилась перелома в противостоянии с террористами.

* "Талибан" – террористическое движение, запрещённое в России решением Верховного Суда от 14.02.2003.