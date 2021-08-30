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США упустили Афганистан и нашли новую жертву: О ней Байден поговорит с Зеленским

30 августа 2021, 18:00  •  27 • Политика
США, не справившись с проблемами Афганистана, готовы наброситься на проект России "Северный поток - 2". Перед встречей президента Украины Владимира Зеленского с Джо Байденом местные СМИ отмечают, что Америка может остановить строительство газопровода в последний момент.
Автор газеты The New York Times Марк Темницкий отмечает, что вмешательство США в проект строительства "Северного потока - 2" будет зависеть от непосредственных итогов встречи Байдена с Зеленским. Разговор президентов колумнист считает последним шансом остановить строительство газопровода. Если же Зеленскому не удастся уговорить Байдена наложить своё вето на строительство "Северного потока - 2", то победителем из ситуации выйдет исключительно Россия. Украина же останется в "катастрофической зависимости от русского газа".
Отметим, что 29 августа различные украинские политики уже попросили Байдена вмешаться в строительство газопровода "Северный поток - 2" и быть "жёстким по отношению к России".
Новости о возможном вмешательстве США в реализацию проекта "Северный поток - 2" приходят на фоне потери контроля Байденом ситуации в Афганистане. По мнению издания "Коммерсантъ", события в Кабуле отодвинули украинскую повестку в Вашингтоне на второй план. При этом визит Зеленского пройдёт не в самое удачное время для подобных переговоров.

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