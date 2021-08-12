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США упрекнули за отказ от истинных целей НАТО в отношении России

12 августа 2021, 13:30  •  109 • Политика
Фото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Смена приоритетов Вашингтона может отразиться на архитектуре мировой безопасности
С приходом к власти в США Джо Байдена наметилась опасная для трансатлантической безопасности тенденция: НАТО уже не рассматривается как инструмент военного сдерживания России, приоритетом альянса становится борьба с потеплением климата. На это обратил внимание аналитик по европейским делам фонда "Наследие" Дэниэл Кочис.
По его оценке, последний саммит НАТО – это сплошное разочарование. Участники смогли продвинуться только по климатической повестке, избегая реальных проблем с безопасностью. Это выглядит как смена приоритетов альянса.
"Климат стал самой большой угрозой для НАТО или, по крайней мере, такой же важной, как и Россия, Китай, нестабильность в ближнем зарубежье Европы, распространение оружия массового уничтожения",
– приводит издание "1945" мнение Кочиса.
Эксперт указывает, что смена ориентиров НАТО произошла после того, как США возглавил Джо Байден. Он предупреждает, что решение Вашингтона перенаправить средства из военного бюджета на экологию ослабит армию США, а значит, и боеспособность всего альянса. Соответственно, он уже будет не в состоянии удерживать Россию от применения оружия, в том числе ядерного.
"В 21 веке НАТО необходимо вернуться к основам",
– настаивает автор и не скрывает, что главной задачей альянса является "держать Россию в страхе", а не инвестиции в "зеленые" технологии.
Саммит Североатлантического блока прошел в Брюсселе 14 июня. Встреча лидеров продолжалась всего 2,5 часа. Страны Балтии пытались сделать главным вопросом угрозу России, но не нашли поддержки "старших" коллег. Эксперты предположили, что Джо Байден не захотел обострять ситуацию накануне переговоров личных с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча лидеров РФ и США состоялась 16 июня 2021 года в Женеве.

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