|
США упрекнули в лицемерии из-за позиции по "Северному потоку - 2"
28 января 2021, 09:20 • 82 • Политика
Вашингтон, обвиняющий Берлин в финансировании российского бюджета, сам является крупным импортером нефти
Отношение Соединенных Штатов к России и Германии на фоне строительства "Северного потока – 2" является "чистым лицемерием". Таким мнением поделился колумнист немецкого СМИ.
Российско-немецкое энергетическое партнерство продолжало работать даже во время холодной войны: Москва всегда была надежным поставщиком газа. Журналист Тео Зоммер не согласился со словами Дональда Трампа о том, что Германия полностью контролируется Россией из-за сделки.
Кроме того, лицемерно обвинять Берлин в том, что он финансирует бюджет Москвы за счет закупок газа, ведь сам Вашингтон является вторым по величине импортером российской нефти. В 2019 году США купили топлива на $13 млрд, а в первой половине 2020-го даже удвоили импорт, пишет Die Zeit.
Накануне в российском МИД заявили, что США шантажируют Европу в вопросе реализации проекта. Вашингтон угрожает новыми санкциями.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 января 2021, 09:40
|
23 января 2021, 09:15
|
25 января 2021, 19:55
|
23 января 2021, 01:55
|
23 января 2021, 19:20
|
22 января 2021, 13:05
|
25 января 2021, 10:45