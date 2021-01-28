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США упрекнули в лицемерии из-за позиции по "Северному потоку - 2"

28 января 2021, 09:20  •  82 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон, обвиняющий Берлин в финансировании российского бюджета, сам является крупным импортером нефти
Отношение Соединенных Штатов к России и Германии на фоне строительства "Северного потока – 2" является "чистым лицемерием". Таким мнением поделился колумнист немецкого СМИ.
Российско-немецкое энергетическое партнерство продолжало работать даже во время холодной войны: Москва всегда была надежным поставщиком газа. Журналист Тео Зоммер не согласился со словами Дональда Трампа о том, что Германия полностью контролируется Россией из-за сделки.
Кроме того, лицемерно обвинять Берлин в том, что он финансирует бюджет Москвы за счет закупок газа, ведь сам Вашингтон является вторым по величине импортером российской нефти. В 2019 году США купили топлива на $13 млрд, а в первой половине 2020-го даже удвоили импорт, пишет Die Zeit.
Накануне в российском МИД заявили, что США шантажируют Европу в вопросе реализации проекта. Вашингтон угрожает новыми санкциями.

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