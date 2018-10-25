США управляли атакой беспилотников на базу России в Сирии

Зам. министра оборонф России Александр Фомин обнародовал сенсационную новость: США причастны к нападению на нашу военную базу Хмеймим в Сирии. Это произошло несколько месяцев назад, когда Хмеймим атаковали сразу 13 ударных беспилотников. Выяснилось, что управлялись они с американского самолета-разведчика Poseidon-8, который в тот день барражировал над Средиземным морем аж 8 часов.

Фомин обратил внимание на чрезвычайно любопытные моменты:

1) Дроны шли единым боевым порядком, однако затем столкнулись с противодействием российских систем радиоэлектронного подавления и перешли в режим ручного управления с борта самолета США. Говоря об этом, Фомин не без сарказма заметил: «Ручное управление дронами вел не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8».

2) После этого бепилотники были отведены на некоторое расстояние от Хмеймим, где им уже из космоса указывали на «дыры» в системе ПВО нашей авиабазы.

3) Однако данные о «дырах» оказались ложными и 7 из 13 дронов были уничтожены нашими ракетно-пушечными комплексами «Панцирь». Из оставшихся 6 беспилотников 3 взорвались при посадке, а еще 3 целехонькими смиренно попали в руки наших военно-технических специалистов.

4) Российские военные получили бесценную информацию об устройстве «электронных мозгов» ударных беспилотников противника.

Фомин сообщил также, что террористы в Сирии могут выходить на радиочастоты, на которых работает российская авиация.

- А для этого нужно специальное оборудование, - пояснил зам. министра. - А создается оно явно не на коленках и не в сирийской пустыне.

Это еще один жирный намек на тех, кто оснащает террористов современной техникой. И если раньше наши спецы, в руках которых оказывались сбитые или «присаженные» бепилотники боевиков, говорили об их примитивности, то сегодня отмечают и «высокую технологичность» электронной начинки таких дронов, и ее сопряженность с американскими средствами управления с воздуха или космоса.

А это говорит о многом...