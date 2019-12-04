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США упорно ищут дно в попытке подтолкнуть Россию к самоизоляции – Примаков

04 декабря 2019, 19:39  •  103 • Политика
Власти США подталкивают Россию к "самострелу" в попытке добиться её самоизоляции, заявил член Комитета по международным делам Госдумы РФ Евгений Примаков. Так он прокомментировал новость о том, что США отказали в визах делегации Казначейства России, помешав и визиту сотрудника МИД РФ.
По словам Примакова, не нужно говорить о том, что Россия в ответ должна перестать выдавать визы представителям США. В нынешних условиях это будет "что-то вроде самострела", считает он.
"Мы настаиваем на возобновлении контактов, а нам рубят эти возможности. Будем ли мы играть в эту игру, обрубая контакты со своей стороны, помогая людям (как они считают) изолировать Россию… Я не думаю, что это разумно", - заявил политик.
Однако какие-то решения, возможно, асимметричные, в МИД России наверняка заготовлены, пояснил Примаков в беседе с URA.RU. По его словам, действия властей США обусловлены тем, что они последовательно рвут связи между государствами. "Дна этому мы не видим. Дно старательно ищется американской стороной", — резюмировал Примаков.

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