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США унизили Украину дареным холодильником и третьесортной вакциной
11 февраля 2021, 19:50 • 44 • Украина
На Украине разгорелся локальный скандал, связанный с обещанием американских дипломатов подарить стране холодильник для хранения вакцин от коронавируса. Пользователи соцсетей встретили эту инициативу злой иронией, а патриотически настроенные политологи заявили, что это не подачка, а знак уважения со стороны США. Корреспондент ФАН передает из Киева.
Сначала Вашингтон заставил украинские власти отказаться от российской вакцины «Спутник V», навязав им менее эффективный и более опасный американский препарат Pfizer. Хранить его требуется при сверхнизких температурах, а транспортировка должна быть организована по системе «холодовой цепи»: на пути от изготовителя до гражданина следует соблюдать строгий температурный режим, гарантировать который и призван подарок Штатов.
Объявила об атракционе неслыханной щедрости временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин.
И напомнила, что Вашингтон уже предоставил Киеву помощь в размере 48 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.
Но рядовые украинцы не оценили этот американский «жест доброй воли». Многие из них до глубины души уязвлены тем, что «старшие партнеры» страны решают за них, какими вакцинами им можно прививаться, а какими нельзя. Кроме того, многие граждане прекрасно понимают, что «подарочные» холодильники идут в комплекте с миллионами доз вакцины, за которую западные компании и фирмы-посредники сдерут с украинского бюджета три шкуры. Кроме того, в местных СМИ ходят упорные слухи, что вместо оригинальных вакцин от Pfizer и AstraZeneca на Украину привезут дешевый аналог от индийской фармкомпании Serum Institute.
Поэтому украинские соцсети уже в первые часы после публикации благой вести пестрили саркастическими комментариями вроде: «Молодцы американцы! Индейцам — бусы, а нам — целый холодильник! Мы — настоящие партнеры!», «Это — победа! Хотя бы холодильник у нас будет!», «Ну наконец-то, дождались! Теперь-то уж заживем», «А ежели он еще и с формочками для льда, то можно и на коленях поблагодарить госпожу Квин», «Москаль не пройдет, потому что у нас теперь есть американский холодильник!» и т. д.
Еще один пользователь с горечью высказался, что «раньше Украина производила комплектующие для МБР «Сатана» с дальностью полета в 16 тысяч километров. Сохрани мы все это, они сейчас бы не только холодильники нам не дарили, а и пукнуть бы в нашу сторону боялись. Но нашим правителям удалось все это растерять… Зато у нас повсеместно факелы, Бандера и полуграмотные кретины». Одним словом, украинцы не испытали особой радости от такого «подарка», видя в нем лишь жалкую подачку для «аборигенов».
Но придворные украинские политологи пытаются на голубом глазу убедить сограждан в том, что подарки США стране не стоит считать подачками. Так, Дмитрий Воронков уверен, что это лишь честная поддержка и сотрудничество.
Похоже, Воронкова не смутило, что Запад давно уже поставил украинские власти в двусмысленное положение — запрещая покупать российский препарат «Спутник V» и одновременно не предоставляя ничего взамен, кроме пустых обещаний и заверений в поддержке. Увы, сегодня украинская гордость стала настолько гибкой, что даже пинки от старших партнеров тут считают «шагами навстречу».
Не нравятся сетевые шутки граждан о том, что «большие белые люди подарили своим рабам холодильник», и киевскому политологу Андрею Вигиринскому.
По словам политолога, статистика говорит, что при неправильной транспортировке теряют свою эффективность 30% медикаментов, требующих особых условий перевозки.
Он указал, что шутить на эту тему можно было бы, если бы на Украине был избыток своих холодильников для вакцины.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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