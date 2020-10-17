|
США унизили Киев своим крымским решением, но украинские власти всё равно объявили перемогу
17 октября 2020, 10:40 • 151 • Политика
США унизили Киев решением возобновить полёты над Крымом, однако украинские власти всё равно объявили перемогу, решив, что теперь им будут платить.
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин приветствовал решение США отменить запрет на полёты гражданской авиации над Крымом. Предполагается, что запрет будет снят 27 октября.
Замглавы украинского МИД решил, что отмена запрета на полёты увеличит поступления в казну Украины.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь обрадовался неожиданному "просветлению" в головах американских чиновников и напомнил, что Крым остаётся безопасной территорией не благодаря Украине, а вопреки ей.
Киев воспринял решение Федеральной авиационной администрации департамента транспорта США как свою победу, однако политолог Алексей Живов сделал диаметрально противоположный вывод. По его словам, разрешение полётов над Крымом означает фактическое признание полуострова российской территорией.
Живов обратил внимание, что облетать Крым стороной для американских авиакомпаний слишком дорого, а поскольку это лишние километры, время и топливо, и было принято такое решение. В данном случае деньги оказались для Вашингтона важнее политики. С этой позицией согласился и сенатор Владимир Джабаров. В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул, что США интересует экономическая выгода:
"Если этому примеру последуют другие, мы только будем приветствовать", - добавил Джабаров.
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 октября 2020, 15:10
|
11 октября 2020, 23:35
|
14 октября 2020, 00:10
|
13 октября 2020, 08:35
|
11 октября 2020, 07:05
|
11 октября 2020, 12:35
|
13 октября 2020, 12:15