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США уничтожили в Афганистане собственного агента и семерых детей - расследование
13 сентября 2021, 04:40 • 206 • Политика
Последний удар США по Афганистану назвали оправданным. Мол, били по бомбе, чтобы она не стала угрозой для американских военных. Однако расследование NYT доказывает, что убили агента США, а вместе с ним и семерых детей.
The New York Times выпустили расследование о последнем ударе США в Афганистане, который грянул 29 августа. Ранее этот удар назвали оправданным, настаивая, что беспилотник взорвал автомобиль, в котором находилась бомба ИГИЛ*. Якобы эта бомба была угрозой для американских военных в Кабуле.
Анализируя видеоматериалы, журналисты издания пришли к выводу, что автомобилем управлял работавший на американскую миссию мужчина по имени Земари Ахмади. В день удара он развозил на работу и домой своих коллег. И в багажник, по всей видимости, Ахмади грузил не бомбу, а канистры с водой.
Ещё одна ложь, которая, по всей видимости, была разоблачена, - это количество погибших в результате бомбардировки. По всей видимости, были убиты не трое мирных граждан, как говорили официальные представители США, а 10 человек, в том числе семеро детей.
Брат Ахмади по имени Эмаль подтвердил в беседе с журналистами информацию о работе погибшего на США:
"Они были совершенно невинными. Вы говорите, что он был террористом ИГИЛ, но он работал на американцев".
*ИГ, ИГИЛ, "Исламское государство" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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