США уничтожили в Афганистане собственного агента и семерых детей - расследование

Последний удар США по Афганистану назвали оправданным. Мол, били по бомбе, чтобы она не стала угрозой для американских военных. Однако расследование NYT доказывает, что убили агента США, а вместе с ним и семерых детей.

The New York Times выпустили расследование о последнем ударе США в Афганистане, который грянул 29 августа. Ранее этот удар назвали оправданным, настаивая, что беспилотник взорвал автомобиль, в котором находилась бомба ИГИЛ*. Якобы эта бомба была угрозой для американских военных в Кабуле.

Анализируя видеоматериалы, журналисты издания пришли к выводу, что автомобилем управлял работавший на американскую миссию мужчина по имени Земари Ахмади. В день удара он развозил на работу и домой своих коллег. И в багажник, по всей видимости, Ахмади грузил не бомбу, а канистры с водой.

Ещё одна ложь, которая, по всей видимости, была разоблачена, - это количество погибших в результате бомбардировки. По всей видимости, были убиты не трое мирных граждан, как говорили официальные представители США, а 10 человек, в том числе семеро детей.

Брат Ахмади по имени Эмаль подтвердил в беседе с журналистами информацию о работе погибшего на США:

"Они были совершенно невинными. Вы говорите, что он был террористом ИГИЛ, но он работал на американцев".

*ИГ, ИГИЛ, "Исламское государство" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.