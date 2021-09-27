США уничтожили "белых лебедей" Украины назло Китаю

В США объяснили уничтожение украинских Ту-160. Это сделали назло Китаю. Отбросило развитие китайской авиации "на десятилетия", хвастает Military Watch.

США поспособствовали уничтожению принадлежавших Украине стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, чтобы они не достались Китаю. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Сообщается, что Украина получила в наследство от СССР 19 бомбардировщиков Ту-160, которые превосходили по своим характеристикам американский аналог B-1B Lancer. И США боялись, что технология создания таких мощных самолётов достанется Китаю. Тем более что Киев к тому времени уже успел продать Пекину прототип палубного истребителя Су-33 и недостроенный крейсер "Варяг".

Соединённые Штаты и их европейские союзники предприняли шаги, чтобы не допустить подписание сделки Украиной, предоставив ограниченным в финансах киевским властям средства на утилизацию парка бомбардировщиков, а не на продажу их Китаю,

- пишет американское издание.

Отмечается, что уничтожение украинских Ту-160 отбросило развитие китайской авиации "на десятилетия". Правда, не все самолёты были уничтожены. Восемь Ту-160 были переданы России в обмен на газ.

Напомним, что сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 держал в страхе все силы НАТО, так как его атаку было очень трудно остановить. Требовались совместные усилия сразу нескольких родов войск. За белую расцветку и грацию Ту-160 получил неофициальное имя "Белый лебедь". В НАТО ему дали прозвище "Blackjack".