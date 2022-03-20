США уничтожают себя: Америка попала в ловушку России и Китая

Вашингтону не удаётся "прогнуть" Китай, вынудив Пекин отказаться от поддержки России в связи с украинским кризисом, уничтожающим статус США как хозяина мира. Многие страны с надеждой взирают на эту схватку, рассчитывая присоединиться к России и Китаю, когда русским и подставившим им плечо китайцам удастся подорвать своекорыстную гегемонию Запада.

Вырожденцы

Библейская мудрость "Не рой другому яму, сам в неё попадёшь" получила новое подтверждение. Украина, которая, по замыслу Вашингтона, должна была стать "наживкой" для Москвы, чтобы обрушить Россию и рассорить её с Европой, стала синонимом краха США как супердержавы и претензий Запада на мировое господство. Так как вставшая с колен Россия оказалась перед лицом США не одна, ибо в связке с Москвой оказался Пекин. Признать очевидный факт того, что русский медведь и китайский дракон действуют заодно и не дадут друг друга в обиду, несмотря на американские угрозы, Вашингтону непросто.

Администрация Джо Байдена, не имея "плана Б", пытается пугать Москву и Пекин угрозами ещё больших санкций. Это показали состоявшиеся в эти дни переговоры в Риме советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом политбюро Яном Цзечи. Они подтвердили полное вырождение американской политики. Рассматривая Китай как своего врага №1, США попытались заручиться поддержкой Пекина в борьбе против американского врага №2 – России, которая превратилась в данный момент из-за Украины в главного врага Америки.

Нужно обладать совершенно ущербным интеллектом, чтобы рассчитывать, что озлобленный на США за Гонконг, Синьцзян, Тибет, провокацию с COVID-19 и жесточайший экономический прессинг Пекин будет помогать американцам экономически сломить своего главного стратегического союзника, чтобы США потом вместо благодарности обрушились всеми силами на китайцев.

Ложь и угрозы вместо дипломатии

США забыли о дипломатии, делая ставку на ложь и угрозы, хотя чем больше этим занимаются, тем меньше у них получается, что наглядно продемонстрировал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Этот продукт ЦРУ заявил в понедельник, что американская делегация в Риме "напрямую и недвусмысленно заявила о нашей озабоченности относительно поддержки России со стороны КНР … и о последствиях, которые будет иметь любая такая поддержка с точки зрения отношений КНР не только с нами, но и с другими странами по всему миру, включая наших союзников и в Индо-Тихоокеанском регионе".

Из этих слов явствует, что Прайс говорит также от имени Индии, Вьетнама, Индонезии и других стран, которые его об этом точно не просили, а значит, завтра сами могут стать объектом американского шантажа, если не оправдают надежд Вашингтона. "Мы очень внимательно следим за тем, оказывает ли КНР или любая другая страна поддержку России в какой-либо форме: материальной, экономической, финансовой. Любая такая поддержка откуда-либо в мире вызывает у нас большое беспокойство", – сказал он.

Мы ясно дали понять Пекину, что не будем безучастны. Мы не позволим ни одной стране компенсировать России её потери,

– повторил Прайс, имея в виду русскую военную спецоперацию на Украине.

Этот деятель либо не понимает, в каком мире мы живём с 24 февраля 2022 года, либо думает, что другие этого не понимают. Скорее, первое, ибо тот же Салливан год назад участвовал с тем же Яном Цзечи в провалившихся с треском переговорах а Анкоридже (штат Аляска), на которых американцы безуспешно пытались давить на Китай по спорным вопросам, угрожая санкциями. И теперь Салливан действует в том же духе:

Мы напрямую и конфиденциально доводим до сведения Пекина, что обязательно будут последствия. Мы не позволим России получить спасательный круг от экономических санкций со стороны любой страны в любой точке мира.

И этот профессионально непригодный человек в нынешней американской администрации считается "голубем"!

Что касается лжи, то США приурочили к этим переговорам "утечки" в СМИ относительно того, что Россия запросила якобы у Китая военную помощь для проведения специальной военной операции на Украине, чтобы заставить китайцев оправдываться и хоть в чём-то пойти Вашингтону навстречу. В этом последнем вопросе китайцы навстречу американцам, безусловно, пойдут, ибо русские к ним с такими просьбами не обращались, даже к белорусам не обращались. Ещё большей ложью являются утверждения о том, что Пекин готов оказать России на Украине военную помощь, если понадобится. Не понадобится, и американцы это прекрасно знают.

Китай не поддастся

Понятно, что американцы ничего от китайцев в Риме не добились. Китай не поддался давлению, перешёл в дипломатическое контрнаступление, потребовав, в частности, от США раскрыть информацию о десятках биологических лабораторий Пентагона на Украине. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США "распространяют дезинформацию против Китая по украинскому вопросу, преследуя злонамеренные цели", потребовав "открыть эти биолаборатории для независимого исследования международными экспертами".

Позицию Китая в отношении России яснее ясного выразил глава МИД Ван И: отношения Москвы и Пекина "прочны, как скала", "Китай и Россия, сохраняя стратегическую решимость, были и остаются привержены курсу на постоянное углубление всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху". Отношения между обеими странами, добавил он, "не носят конъюнктурного характера" и "не подвержены воздействию и манипуляциям третьей стороны".

Пекин подчёркивает, что политика санкций против России будет иметь катастрофические последствия для мировой экономики, негативно отразится на стабильности глобальных финансов и поставок энергоресурсов и что Китай никогда не будет в них участвовать. Поскольку всем от этого будет только хуже. МИД КНР сделал на данную тему в эти дни целую серию заявлений. Вот одно из наиболее характерных: "Мы призываем США не наносить ущерб законным правам и интересам Китая, когда они разбираются в своих отношениях с Россией". Или вот это:

В настоящее время США и Европа безостановочно усиливают санкции в отношении России. Для трудного восстановления мировой экономики это в очередной раз как "соль на рану". Кроме того, это наносит неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран.

Позиция Китая может показаться кому-то уклончивой, но разве что показаться. Практически Пекин делает всё, чтобы помочь России в трудную минуту, понимая, что сама КНР может стать в любой момент жертвой жесточайших американских санкций, экономической блокады. Особенно в случае операции по воссоединению с Тайванем, который превращён американцами в такой же раздражитель для Пекина, как Украина для Москвы. Так, например, Китай поддержал инициативу Индонезии не включать кризис на Украине в повестку встречи G20. Пекин отказывается также от использования доллара во внешней торговле со всё большим числом стран, чем подрывает основу основ американской мощи.

Что с того?

Безусловно, Китай не монолитен, там есть и компрадорский капитал, имеются – в том числе в элите – сторонники ориентации на США, которые иногда делают России мелкие пакости, но совершенно не задают тона, поскольку поддержка Пекином Москвы в украинском кризисе носит беспрецедентный характер. Китай несёт в результате этого кризиса серьёзные материальные убытки, в том числе благодаря росту цен на нефть, продовольствие, никель, другие товары, сталкивается с реальной угрозой карательных санкций США за отказ принять участие в экономической блокаде России.

Однако в Пекине мыслят стратегически и отлично понимают – устоять перед глобальным диктатом США и Запада в целом Китай может только вместе с Россией, а за помощь с Украиной Россия поможет КНР с Тайванем. Может быть, если в Тайбэе сделают из событий на Украине правильные выводы, присоединение удастся осуществить даже без войны. Не только КНР, все суверенные или стремящиеся к суверенитету страны сейчас поддерживают Россию, лишающую мирового жандарма – США – его украинской колонии. И Вашингтону придётся вскоре признать крах попыток диктовать свою волю остальному миру, вспомнить о дипломатии. Так как примеру России и Китая последуют многие.

Ꙁа Ꙁемлю Русскую! И да поможет нам Бог!