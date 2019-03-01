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США уличили в мании победителей: "победили ИГ", "победили Гитлера". В Сети считают — осталось дело за инопланетянами

01 марта 2019, 09:09  •  165 • В мире
В Сети прокомментировали заявление американского лидера Дональда Трампа, что "коалиция США победила ИГ в Сирии". Штаты уличили в мании победителей. Пользователи даже припомнили Вашингтону победу над Гитлером и пошутили, что американцы и инопланетян бы победили, если бы они только прилетели.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что "коалиция США победила ИГ в Сирии".
Внимательные пользователи не могли не отметить такую манию победителя у современной Америки.
Но когда ретроспективно взглянули на политику США, то вспомнили, что США считаю своей великой победой поражение гитлеровской Германии.
В Сети шутят: "Они бы и инопланетян победили, да вот те не летят никак, заразы..."
Трамп: "Коалиция США победила ИГ в Сирии".

С момента великой победы США над гитлеровской Германией и водружением американского фланга над Рейхстагом, они уже никак не могут остановиться в своих великих победах. Они бы и инопланетян победили, да вот те не летят никак, заразы..
— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 28 февраля 2019 г.

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