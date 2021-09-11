США угрожают санкциями за газ: "Чтобы Россия знала, что ей придётся заплатить" - Госдеп

США примут меры, если Москва заблокирует транзит газа через Украину, заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн.

США пригрозили России санкциями, если транзит газа в Европу через Украину будет заблокирован. С соответствующими заявлениями выступил старший советник по энергетической безопасности Госдепа Амос Хохштейн.

Текущий контракт на транзит русского газа через Украину истекает в 2024 году. При этом на днях было окончательно завершено строительство газопровода "Северный поток - 2", что открывает альтернативный маршрут транспортировки топлива в обход Незалежной.

Амос Хохштейн заявил, что на июльских переговорах президента США Джо Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель стороны договорились использовать все имеющиеся ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения между Россией и Украиной на срок до десяти лет. Если этого не произойдёт, советник Госдепа пригрозил Москве последствиями.

Мы будем делать всё, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту, и чтобы Россия знала, что ей придётся заплатить за это цену,

- заявил Амос Хохштейн на форуме YES Brainstorming в Киеве.

При этом он не стал уточнять, какие именно санкции Белый дом намерен задействовать против Кремля. Дело в том, что США приняли уже столько санкций против России, что теперь их выбор сильно ограничен.