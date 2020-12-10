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США угрожают России применением "закона Цезаря"
10 декабря 2020, 12:55 • 203 • Политика
США могут расширить санкции по Сирии на граждан России по "закону Цезаря". Речь идёт о введении санкций за помощь официальным сирийским войскам.
США пригрозили применить против России так называемый закона Цезаря, который предусматривает введение санкций за поддержку властей Сирии. Об этом заявил помощник заместителя госсекретаря США Джоел Рэйберн.
"Закон Цезаря" принят в США в конце 2019 года и вступил в силу с 1 июля этого года. Документ предусматривает санкции против сирийских юридических и физических лиц, сотрудничающих с официальными сирийскими властями.
При этом он специально отметил, что речь идёт о применении закона против России и внесении в санкционный список российских граждан. Сейчас в списке уже находится более 90 юридических и физических лиц Сирии, а сами санкции охватывают практически все сферы экономики страны.
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