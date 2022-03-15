США угрожают Китаю за помощь России: Псаки пообещала Пекину "значительные последствия"

Псаки заявила, что США создадут последствия для Китая при нарушении санкций против России. "Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий", - добавила она.

США угрожают Китаю значительными последствиями за нарушение американских санкций против России. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Журналисты попросили у неё уточнить, о каких последствиях идёт речь. Однако Псаки ушла от ответа, ограничившись общими фразами, что последствия для Китая будут значительными.

Я не собираюсь вдаваться в конкретные подробности этих последствий,

- заявила Псаки на пресс-конференции.

Она лишь отметила, что меры против Китая будут скоординированы с партнёрами и союзниками США. Также Псаки пообещала, что Белый дом будет внимательно следить за шагами Китая в отношении России.

Напомним, что ранее с аналогичными заявлениями выступил советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил, что США не потерпят и не допустят, чтобы Россия компенсировала экономические потери за счёт Китая.