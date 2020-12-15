США уговорили Украину не сопротивляться России

Американское руководство понимало, что если бы Украина в начале 2014 года начала боевые действия в Крыму, то это привело бы к полномасштабной войне с Россией и полному поражению Киева.Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии».«Я могу предположить исходя из здравого смысла, что поскольку сама операция с «зелеными человечками» была проведена экстраординарно быстро и эффективно, сопротивляться в ситуации постфактум означало бы включить рубильник настоящей войны. С известным для Украины концом.Я прекрасно понимаю, что и Байден, и Обама – не друзья России, не желают ей добра. Но они же – люди с рациональным мышлением. И они понимают, что сегодня они контролируют Украину, если же произойдет война, которая закончится поражением украинского режима, то тогда они потеряют эту Украину. Значит они должны дать понять украинскому руководству, что сопротивляться не только бессмысленно и не нужно, но и опасно. Не только для таких людей, как Турчинов, а для их собственных американских интересов», – сказал Погребинский.