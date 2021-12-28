Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Вр...
Главная / Политика

США угодили в ловушку. Как Россия добьётся изгнания Америки из Украины

28 декабря 2021, 13:45  •  360 • Политика
Америка угодила в собственную ловушку на Украине. Россия раскрыла планы Соединённых Штатов, заявил политический эксперт, кинорежиссёр Карен Шахназаров.
США, которые организовали госпереворот на Украине в 2014 году, готовили для России ловушку. Однако план Вашингтона провалился и США оказались бессильны в противостоянии с Россией.
Им (американцам - ред.) казалось, что Украина станет ловушкой для России, но в результате они попали в неё сами,
- заметил Шахназаров.
Россия добьётся изгнания США из Украины и в перспективе станет активно сотрудничать с Европой. Дело в том, рассуждает эксперт, что Россия оперативно раскрыла планы Америки и разрушила её стратегию. Теперь Вашингтон не сможет оказывать геополитическое влияние на других международных игроков, подытожил Шахназаров.
Как известно, переговоры России с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января. Америка пока рассуждает на абстрактные темы, но Россия требует конкретики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



360
Источник
Похожие новости
28 декабря 2021, 08:30
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
28 декабря 2021, 02:40
Не согласен на роль "хромой утки": Что известно о преемнике Путина
28 декабря 2021, 00:55
Склероз Байдена: До войны меньше месяца - Fox News
28 декабря 2021, 00:55
Чего Россия боится больше всего. The Spectator призывает не злить русских
28 декабря 2021, 06:10
Путин давно переписывается с "мамой" Гарри Поттера, британцы проклинают Роулинг за "связи с Кремлём"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
23 декабря 2021, 15:55
Средней Азии и Закавказью предложили избавиться от России. Наказание последовало сразу же
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
23 декабря 2021, 08:20
Депутаты нашли способ восстановить умирающую Украину с помощью "московитов"
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
26 декабря 2021, 08:40
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
22 декабря 2021, 15:25
Требование Максаковой к Путину довело украинского журналиста до слёз: "No comments"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.