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США угодили в ловушку. Как Россия добьётся изгнания Америки из Украины
28 декабря 2021, 13:45 • 360 • Политика
Америка угодила в собственную ловушку на Украине. Россия раскрыла планы Соединённых Штатов, заявил политический эксперт, кинорежиссёр Карен Шахназаров.
США, которые организовали госпереворот на Украине в 2014 году, готовили для России ловушку. Однако план Вашингтона провалился и США оказались бессильны в противостоянии с Россией.
- заметил Шахназаров.
Россия добьётся изгнания США из Украины и в перспективе станет активно сотрудничать с Европой. Дело в том, рассуждает эксперт, что Россия оперативно раскрыла планы Америки и разрушила её стратегию. Теперь Вашингтон не сможет оказывать геополитическое влияние на других международных игроков, подытожил Шахназаров.
Как известно, переговоры России с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января. Америка пока рассуждает на абстрактные темы, но Россия требует конкретики.
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