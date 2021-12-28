США угодили в ловушку. Как Россия добьётся изгнания Америки из Украины

Америка угодила в собственную ловушку на Украине. Россия раскрыла планы Соединённых Штатов, заявил политический эксперт, кинорежиссёр Карен Шахназаров.

США, которые организовали госпереворот на Украине в 2014 году, готовили для России ловушку. Однако план Вашингтона провалился и США оказались бессильны в противостоянии с Россией.

Им (американцам - ред.) казалось, что Украина станет ловушкой для России, но в результате они попали в неё сами,

- заметил Шахназаров.

Россия добьётся изгнания США из Украины и в перспективе станет активно сотрудничать с Европой. Дело в том, рассуждает эксперт, что Россия оперативно раскрыла планы Америки и разрушила её стратегию. Теперь Вашингтон не сможет оказывать геополитическое влияние на других международных игроков, подытожил Шахназаров.

Как известно, переговоры России с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января. Америка пока рассуждает на абстрактные темы, но Россия требует конкретики.