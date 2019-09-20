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США ударили санкциями по Центробанку Ирана

20 сентября 2019, 22:54  •  79 • Политика
Исполняя вчерашнее поручение президента Дональда Трампа, Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против Центрального банка Ирана.
Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, которого цитирует Reuters. По словам американского лидера, новые санкции стали "самыми серьезными" за всю историю ограничений в отношении исламской страны.
Как объяснили в Министерстве финансов США, в соответствии с решением вся собственность и активы Центробанка Ирана, находящиеся на территории США, будут заморожены. Всем американским гражданам отныне запрещено совершать любые операции с участием иранского Центробанка.
Кроме того, США пригрозили вторичными санкциями зарубежным юридическим и физическим лицам, ведущим бизнес с Центробанком Ирана. По словам главы Минфина Стивена Мнучина, Центробанк Ирана был для Тегерана "последним источником средств".
Ранее Трамп поручил Минфину США ввести против Ирана новые санкции. Такое решение было принято на фоне атаки йеменских хуситов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco 14 сентября.

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