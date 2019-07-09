США, Турция, Италия и Китай на грани дефолта

Автор:

Гасанов Камран

Соединённые Штаты ждёт дефолт, если демократы и республиканцы не договорятся о повышении потолка для бюджетного дефицита. Такой неутешительный прогноз даёт вашингтонский аналитический Центр двухпартийной политики.

Причина возможного дефолта связана с тем, что поступления от налогов выросли всего на 2-3% вместо ожидавшихся 5-6%. Высокие расходы правительства увеличивают дефицит бюджета. За первые девять месяцев 2019 года он составит $746 млрд и, скорее всего, доберётся до отметки в $1 трлн.

Министру финансов Стивену Мнучину выпала непростая задача. В течение трёх недель он должен уговорить демократов снять ограничения по объему госдолга в $22 трлн и предотвратить сокращение бюджета. В начале августа палата представителей уйдёт на двухмесячные летние каникулы. Если барьер не будет снят до 1 октября, до начала нового фискального года, правительство не сможет оплатить свои счета и обязательства.

Ничего страшного нет

Аналитики предупреждают о рисках для экономики США. И дефолт, и увеличение госдолга могут напугать инвесторов, «захлопнуть» долговые рынки и увеличить расходы по займам для правительства и частных лиц, пишет Business Insider.

Ситуация, на первый взгляд, опасная, но не критичная. Администрация Трампа уже проходила через это. Зимой из-за неготовности конгресса одобрить бюджет на 2019 год около 800 тысяч госслужащих 35 дней сидели без зарплаты. Это был самый продолжительный шатдаун за всю историю США.

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Хотя мировые и российские СМИ подхватили заголовок «США стоит перед дефолтом», американской экономике ничего не грозит. Речь идёт лишь о сроках и условиях решения проблемы с бюджетом.

Госдолг США по отношению к ВВП сейчас не самый высокий – 105.4%. Бывало и выше. В 1946-м он достиг почти 120%. Это говорит о том, что наращивание госдолга ещё не является обязательным условием наступления кризиса, хотя и увеличивает вероятность,

– прокомментировал Царьграду эксперт в области международных валютных отношений Мехти Мехтиев.

В преддверии выборов в США

У США есть все возможности избежать дефолта. Нужно всего лишь повысить пороговое значение госдолга. Но всё упирается в политику. Последний раз 20 января сенат не утвердил бюджет из-за намерения Дональда Трампа строить стену на границе с Мексикой.

На этот раз речь идёт о чем-то более масштабном, чем борьба с миграцией. Хотя аргумент демократов состоит в недопущении увеличения госдолга, их подлинной целью может быть стремление помешать Трампу выиграть на президентских выборах 3 ноября 2020 года.

Затягивание решения и возможный новый шатдаун ударит по авторитету Трампа. Так же как и зимой, демократы будут пытаться дожать президента, пока он не пойдёт на сокращение расходов. Если даже они допустят увеличение госдолга, то не в том объёме, которого хочет Трамп. Ограничение выплат Пентагону лишит президента одного из важнейших рейтинговых преимуществ – применения силы за рубежом.

Итальянский кризис

Финансово-экономические проблемы, связанные с политическим противостоянием, обнажились в ряде стран G20. В Европе растут волнения о состоянии внешнего долга Италии. В прошлом году он составил 132,2%, в 2019-м вырастет до 135,2%. Дефицит бюджета тоже идёт по восходящей – к концу года он поднимется с 2,4% до 3,5%.

Брюссель обвиняет находящихся у власти в Италии евроскептиков в нарушении Маастрихтского соглашения. Последний предписывает предельно допустимую норму госдолга в 60%, а дефицита бюджета – не более 3%. Если Рим не предпримет меры по сокращению показателей, ему грозят штрафы в размере до 4 млрд евро. В начале июня Еврокомиссия уже анонсировала старт процедуры санкций.

Эрдоган и ключевая ставка

Несмотря на то что Турции удалось избежать дефолта минувшим летом, ситуация всё ещё нестабильная. В начале недели лира упала на 3% по отношению к доллару, после того как Реджеп Тайип Эрдоган уволил главу Центробанка Мурата Четинкая. Инвесторы видят в перестановке попытку Эрдогана продавить снижение ключевой ставки с целью ускорить темпы роста ВВП.

Опуская ставку ниже текущих 24%, Эрдоган создаёт другие риски для экономики: разгоняет инфляцию и отпугивает инвесторов. При этом если ЦБ увеличит ставку, то лишит предприятия капитала, снизит темпы промышленного производства и ещё больше увеличит безработицу.

Похоже на то, что господин Эрдоган заставил опустить процентные ставки, вкачивая кредиты в турецкие предприятия и домохозяйства. Это должно стимулировать расходы и экономический рост, но ценой сохранения веры в валюту, роста инфляции и убытков для банков, которые могут в конечном итоге привести к полномасштабному кризису,

– анализирует экономический обозреватель The New York Times.

В экономическом кризисе в Турции виновен не один Эрдоган. Обвал лиры летом прошлого года последовал из-за экономических санкций США, требовавших выдать обвинённого в сговоре с Гюленом американского пастора Эндрю Брансона. Анкара его освободила, но кризис уже был запущен.

«Эффект домино»

Такие же политические инструменты ведут к кризису и вторую крупнейшую мировую экономику – Китай. Торговая война Трампа и введённые тарифы на половину китайского экспорта в Штаты замедлили темпы роста ВВП КНР до минимума последних 28 лет. Совокупный долг приближается к отметке в 300%. В феврале экспорт Китая продемонстрировал самое большое падение за последние три года – он снизился на 21% по сравнению с прошлым годом.

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Противостояние США с Китаем угрожает не только им самим, но и всему миру. Немецкая газета Der Spiegel отметила, что, несмотря на сближение позиций Трампа и Си Цзиньпина на G20, «негативная динамика» уже запущена.

Торговые войны расширяются. Когда одна страна вводит пошлины, экспортирующие туда игроки переключаются на другие рынки. И правительства третьих стран, чтобы защитить отечественное производство от «пришельцев», вынуждены повышать тарифы, хотя изначально не собирались этого делать. Когда прогоняемые из США китайские экспортёры стали переориентироваться на Европу, ЕС тоже был вынужден увеличить пошлины против Китая, который, в свою очередь, отвечает европейцам. Срабатывает «принцип домино».

Как видно, сразу четыре страны «Большой двадцатки» находятся на грани дефолта, хотя причины различны. В США риски нагнетаются внутриполитическим противостоянием. В Италии кризис вызван системными проблемами национальной экономики, а Китай и Турция «тормозятся» из-за политических расхождений с Соединёнными Штатами.