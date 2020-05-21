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США требуют от Зеленского вернуть Супрун и продолжить медицинский геноцид

21 мая 2020, 15:55  •  58 • Украина

Источники в офисе президента Зеленского сообщают, что два дня назад состоялся разговор украинского с представителями посольства США. Однако, речь шла вовсе не о реакции на «Байденгейт». Гаранту настоятельно порекомендовали не отменять второй этап медицинской реформы: если, конечно, Украина хочет и дальше получать международную финансовую помощь. Иными словами, западные кураторы требуют продолжить медицинский геноцид в стране, закрывая больницы и сокращая зарплаты врачам – даже невзирая на эпидемию коронавируса.

Заметим, что о каких-то конкретных суммах помощи речь не идет. Это не Порошенко, который за продажу родины умело выудил из американского кармана миллиард долларов. Украину уже кинули с продажей земли, заменив транш МВФ в размере 8 миллиардов долларов кредитом «стенд-бай» в 1.8 миллиарда - на выплату процентов по внешнему долгу. Иными словами, свои черноземы суверенная держава просто подарила… Кстати, на вчерашней пресс-конференции Зеленский засыпался, отвечая на вопрос о размерах финансовой поддержки Украины Западом, так и не назвав конкретных цифр.

Судя по кулуарной информации, на Банковой хотят пропетлять с реализацией второго этапа медреформы, чтобы не спровоцировать социальный кризис. Ведь против добивания медицины выступает 78% украинцев. Кроме того, в Украине каждый день на забастовки выходят врачи служб экстренной помощи, психдиспансеров, районных больниц. И на этом фоне объявить о продолжении программ Супрун – это откровенное самоубийство для власти. Поэтому на Банковой решили засунуть ее в Нацсовет реформ, который с недавнего времени возглавляет Михаил Саакашвили, назначение которого пролоббировали США.

По данным ТГ-канала «Легитимный» глава Офиса президента Андрей Ермак встречался с Супрун, которая после отставки продолжает оставаться в Украине и предложил ей трудоустройство под крылом коллеги-реформатора. Сама Ульяна Супрун подтвердила эту информацию в Facebook.

«18 мая Андрей Ермак пригласил меня на встречу в Офис Президента Украины. Из уважения к институту президента Украины я пошла. На встрече также были Александр Ольшанский (заместитель председателя исполнительного комитета Национального совета реформ) и Стас Грещишин (исполнительный директор ArcUA.org). У меня возник вопрос, знал ли председатель исполнительного комитета реформ Саакашвили вообще об этой встрече, потому что его там не было», — написала Супрун.

Она отметила, что Ермак предложил ей присоединиться к Национальному совету реформ, «озвучив своё желание и желание президента Украины» Владимира Зеленского. Конкретная должность при этом не называлась, что очень обидело пани Ульяну, привыкшую рулить медицинскими потоками.

«На вопрос о планах по реформам, и на каких сферах они будут сосредоточены ответа не было. На вопрос о структуре, функционале, полномочиях исполнительного комитета и плана по построению работы ответа не было. На вопрос, будут рабочие группы исполнительного комитета формировать политику и предлагать реформы, Ермак не ответил, снова направил вопрос на Ольшанского», - негодует бывшая волонтерка майдана. Особую обиду пани Ульяны вызвал тот факт, что глава ОП сбежал со встречи под предлогом «срочного звонка», после чего она общалась только с замом Саакашвили – айтишником Ольшанским.

«У меня сложилось впечатление, что глава Офиса президента организовал эту встречу скорее из-за чьего-то поручения и «для галочки». Фактически в реальности не было никакого предложения присоединиться к Нацсовету реформ. Похоже, что все было сделано для того, чтобы впоследствии можно было утверждать, что Ульяне Супрун предлагали, но она не захотела», - написала Супрун, после чего и последовал окрик из Вашингтона с угрозами.

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