США требуют, чтобы Иран покинул Сирию

США потребовали, что иранские вооруженные силы были выведены из Сирии. Соответствующее требование озвучил специальный США по Сирии Джеймс Джеффри. Об этом чиновник заявил на брифинге в Вашингтоне.

По словам Джеффри разгром «Исламского государства» (организациря запрещена на территории России) без изменений правящего режима в Сирии, а также изменения действий Ирана невозможен.

«Мы не видим, чтобы это было в чьих-то интересах, чтобы (в Сирии) были иранские силы, возможности по проецированию силы, в частности ракеты небольшого радиуса действия, которые могут угрожать другим странам… Наша задача в том, чтобы убедить всех, включая россиян, что это (вывод иранских сил – ред.) лучший способ обеспечить мирный результат, стабильность и безопасность не только в Сирии, но и во всем регионе», — заявил Джеффри на брифинге.