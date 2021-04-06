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США толкают Украину на войну в Донбассе ради остановки "Северного потока-2"

06 апреля 2021, 20:45  •  164 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Байден руками граждан Незалежной хочет навязать Европе американский СПГ
Нынешняя активизация Украиной военных действий в Донбассе связана с попытками США остановить достройку "Северного потока-2". К такому выводу пришел политолог Константин Симонов.
Эксперт отметил, что Вашингтон и ранее из-за российского газопровода давил на европейских лидеров, в том числе на Берлин, однако после прихода в Белый дом Джо Байдена ситуация вокруг проекта обострилась еще больше, особенно активизировались постмайданные деятели в Незалежной.
"У него в Киеве личная история, связанная со скандалами вокруг его сына. Видно, что он подначивает ее к более агрессивным действиям. Отсюда, между прочим напряженность в Донбассе и общая истеричность Украины", – цитирует политолога РИА ФАН.
По его словам, предшественник Байдена на президентском посту Дональд Трамп тоже боролся против "СП-2", однако делал он это, отстаивая интересы американских энергетиков. А вот нынешний лидер нации действует исключительно в политической струе. Толкая киевский режим на войну в Донбассе, Байден держит в уме вопрос запуска нашего газопровода.
"Цепочка будет такая: "Русские опять вступили в войну! Что вам еще нужно, чтобы понять: Россия – страшная страна? Надо ее наказать всеми возможными способами, в том числе и остановить "Северный поток – 2", – указал Симонов.
Ранее в Луганске уже увязали нынешнюю военную истерию руководства Украины в Донбассе именно с желанием киевского режима всеми способами предотвратить реализацию российского проекта. Такую точку зрения высказал советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Он считает, что Незалежная пытается выставить себя невинной жертвой, у которой забирают территорию, к тому же покушаются на деньги в виде дохода от транзита газа из РФ. При этом бесконечно на всех международных площадках повторяя американскую мантру об угрозе евробезопасности, которую несет наша труба.

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