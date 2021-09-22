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Москва не потерпит на территории бывшей советской республики американских систем ПРО и ПВО

Помощь Вашингтона Киеву в военной сфере может обернуться для Украины вооруженным конфликтом с Российской Федерацией. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В публикации отмечается, что недавно в конгрессе США в законопроект об обороне на 2022 год была внесена поправка, предусматривающая продажу или передачу киевскому режиму систем ПВО и ПРО.

По мнению китайцев, демонстрируя Незалежной всяческую поддержку, Штаты пытаются доказать союзникам, что они по-прежнему могут рассчитывать на Вашингтон. Между тем такая помощь на пользу украинцам не пойдет, считают авторы материала.

Наоборот, развертывание американских комплексов на территории соборной неизбежно повлечет ответ со стороны Москвы, которая нарастит военный потенциал на российских границах, говорится в переводе "ПолитРоссии".

В результате, это приведет к тому, что между РФ и Украиной разгорится вооруженный конфликт.

Напомним, ранее в руководстве Незалежной бурно заговорили о возможности якобы поставок американской системы ПРО "Железный купол". Однако даже украинские эксперты скептически отнеслись к подобным заявлениям. В частности, глава местной ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта считает, что это некие кулуарные разговоры, которые никакого отношения к реальности не имеют.

