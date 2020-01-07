«США толкают Тегеран к созданию ядерного оружия»: к чему может привести отказ Ирана от выполнения условий СВПД

Отказ Ирана выполнять условия «ядерной сделки» стал следствием политики Соединённых Штатов в регионе. Такое мнение выразили в МИД РФ, комментируя практически полную приостановку Тегераном выполнения своих обязательств по СВПД. При этом в ведомстве отметили, что исламская республика готова вернуться к соблюдению требований договора, как только это сделают другие стороны. Эксперты отмечают, что выход Вашингтона из ядерной сделки и авиаудар американских ВС, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и вынуждает Тегеран предпринимать ответные шаги.

Москва рассматривает решение Тегерана прекратить выполнение условия СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по ядерной программе как вынужденную меру в связи с политикой Соединённых Штатов в регионе. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

«Заявление Ирана о том, что он более не считает себя связанным теми или иными ограничениями, предусмотренными в СВПД, необходимо рассматривать в контексте всего происходящего вокруг договорённостей, начиная с мая 2018 года, когда США в одностороннем порядке их разорвали», — пояснили в ведомстве.

В министерстве полагают, что первопричины нынешнего кризиса вокруг СВПД заключаются в том, что Соединённые Штаты осуществляли «массированные нападки» на договорённости с Тегераном, скреплённые резолюцией Совета Безопасности ООН 2231.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий был принят в 2015 году по итогам десятилетних переговоров между представителями РФ, США, КНР, Великобритании и ЕС с Тегераном (формат «5+1»).

Дональд Трамп/Касем Сулеймани

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Соглашение предусматривает отмену большей части экономических санкций, введённых против исламской республики. В обмен Иран обязался уменьшить запасы обогащённого урана до 300 кг и не превышать этот уровень, сократить число центрифуг, не сооружать дополнительных реакторов и воздержаться от разработки ядерного взрывного устройства.

«Последнее ограничение»

Однако с момента вступления СВПД в силу в адрес Тегерана регулярно звучат различные обвинения. В частности, западные страны недовольны тем, что Иран продолжил развивать свою ракетную программу, хотя резолюция 2231 Совбеза в поддержку СВПД не ограничивает республику в разработке какого-либо оружия, за исключением ядерного.

Дональд Трамп ещё до того, как занял пост президента США, критиковал ядерную сделку с Ираном, указывая на то, что она якобы плохо проработана. Став главой Белого дома, Трамп в мае 2018 года объявил о выходе Вашингтона из СВПД.

По словам американского лидера, Тегеран нарушает ядерную сделку, то есть продолжает обогащать уран и разрабатывать запрещённое оружие. При этом никаких доказательств этим утверждениям предоставлено не было, однако Вашингтон потребовал от исламской республики закрыть ракетную программу, прекратить поддержку «террористов и экстремистов», а также обеспечить «свободу навигации» в Персидском заливе.

Иран отказался выполнять такой ультиматум и заявил о праве не выполнять СВПД, если Соединённые Штаты продолжат оказывать военно-политическое давление.

В настоящее время отношения между двумя государствами заметно обострились из-за убийства американскими ВВС генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Высокопоставленный офицер был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ударом беспилотника.

По данным газеты The Washington Post, основным инициатором этой операции выступил госсекретарь Майк Помпео.

Формально приказ об уничтожении Сулеймани отдал Дональд Трамп. Кроме того, глава Белого дома сообщил, что в случае вооружённой конфронтации американские войска могут уничтожить 52 иранских объекта, включая памятники культуры. Он пообещал, что удары будут нанесены «очень быстро и очень сильно».

Убийство генерала КСИР стало одной из тем телефонных переговоров президента Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Оба лидера считают, что инцидент может серьёзно обострить обстановку в ближневосточном регионе. Ситуация, сложившаяся после гибели Сулеймани, также стала предметом беседы министра обороны РФ Сергея Шойгу с начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

Ранее исламская республика пригрозила Вашингтону военным ответом и объявила об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». Таким образом, Тегеран полностью снял с себя обязательства, связанные с СВПД.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пожимает руку госсекретарю США Джону Керри на переговорах по ядерной сделке

Reuters

© US State Department/Handout

В то же время, как неоднократно подчёркивало руководство ИРИ, все действия страны по обогащению урана носят обратимый характер. Республика собирается вернуться к выполнению ядерной сделки в случае прекращения давления США и снятия санкций.

МИД РФ также отметил готовность Тегерана «незамедлительно вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД, как только будут сняты его законные озабоченности относительно невыполнения условий «ядерной сделки» некоторыми другими участниками».

«В этом плане действительно есть пробелы, которые неоднократно обсуждались. Надеемся, что необходимые развязки в конечном итоге будут найдены. Многое в этом отношении зависит от наших европейских коллег», — отметили в российском дипломатическом ведомстве.

Также в МИД России сообщили, что отказ Тегерана от выполнения условий сделки не несёт какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия. Все свои действия республика осуществляет «в тесном взаимодействии и под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ». Со своей стороны, Москва сохраняет полную приверженность СВПД и готова продолжать работу по его реализации.

«Продолжит оказывать давление»

Опрошенные RT эксперты назвали ядерную сделку одним из ключевых документов, обеспечивающих баланс сил на Ближнем Востоке. По их мнению, разрушение СВПД чревато ростом военно-политической напряжённости в регионе и может привести к вооружённому конфликту. В то же время полную ответственность за эскалацию насилия несут Соединённые Штаты, уверены политологи.

«Тот кризис, который мы наблюдаем, — прямое следствие разрыва США СВПД в 2018 году и убийства Сулеймани. У Ирана не осталось иного выбора, кроме как объявить о полном выходе из сделки», — констатировала в беседе с RT старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.

В ближайшее время, как ожидает аналитик, Иран увеличит количество центрифуг для выработки большего объёма обогащённого урана. Тем не менее ядерная программа республики по-прежнему будет находиться под контролем МАГАТЭ. По мнению Фёдоровой, это говорит о готовности Тегерана вернуться к обязательствам в рамках СВПД, но на приемлемых для него условиях.

Стоит заметить, что 6 января старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила журналистам, что президент США открыт к переговорам по пересмотру СВПД. С точки зрения Вашингтона, в текст новой сделки необходимо включить запрет на развитие иранской ракетной программы. Также Тегеран должен взять на себя обязательство прекратить «враждебную деятельность» на Ближнем Востоке.

«Американцы выдвигают неприемлемые и унизительные условия. Убийство Сулеймани — не что иное, как террористический акт. Фактически США толкают Тегеран к тому, чтобы создать ядерное оружие. Однако это событие вызовет очень тяжёлую цепную реакцию — о намерении обзавестись атомным арсеналом в ответ на иранские разработки уже заявляли Турция и Саудовская Аравия», — напомнила Фёдорова.

В разговоре с RT профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов отметил, что в сложившейся ситуации Иран «чувствует себя обманутым». Он назвал СВПД крупным достижением мировой дипломатии, которое разрушается «непродуманными действиями США».

Испытание иранской баллистической ракеты

Reuters

© Fars News/Ali Shayegan

Вавилов опасается, что Соединённые Штаты могут спровоцировать Иран на удары по американским военным объектам в регионе. По его словам, в зоне досягаемости армии исламской республики находятся более 30 баз ВС США. Однако ракетные пуски в направлении американских объектов возможны лишь как зеркальный ответ на прямую агрессию, уверен аналитик.

«Я надеюсь, что американцы всё-таки не перейдут красную черту, и широкомасштабная война не начнётся. Понятно, что США поднимают ставки, чтобы вынудить Иран согласиться на пересмотр сделки в их пользу. Однако политика Вашингтона свидетельствует о том, что он при любом сценарии продолжит оказывать военное давление на Тегеран», — прогнозирует Вавилов.