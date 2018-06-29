США толкают Молдову на гибельный путь вражды с Россией

И склоняют к вытеснению российских миротворцев из Приднестровья

Премьер-министру Молдовы Павлу Филипу на встрече с руководителем комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Эдвардом Ройсом и конгрессменами из Группы поддержки Республики Молдова было указано, что Кишинёв должен и дальше следовать путём евроинтеграции и реформ по западной модели.

Залогом этого должны стать совместные усилия США и Молдавии по вытеснению российских миротворцев из Приднестровья, достижению Молдавией энергетической независимости на основе диверсификации экономических отношений республики с внешним миром.

Евроинтеграция обошлась Молдове в потерю 50% экспорта в Россию и сокращения экспорта в ЕС на 10%. Европейские рынки так и не открылись для молдавских товаров. Доходит до того, что Молдова импортирует виноград, сливы и яблоки из Европы и Турции, имея при этом собственный урожай.

Неудивительно, что в первые два года после подписания соглашения с Евросоюзом государственный долг республики вырос до $6,4 млрд.

Под энергетической независимостью подразумевается открытие молдавского рынка для румынского газа и в будущем поставок через Румынию сжиженного газа из США, как это делается в Польше.

Ещё несколько лет назад американцы вообще не вспоминали о российских миротворцах. Теперь же это одна из самых популярных тем. Причина в активизации американцев на румынском направлении и появлении американских военных баз в Девеселу (элементы системы ПРО) и Когэлничану (самолёты F-16 и «Геркулес»).

Требуя вывода российского миротворческого контингента с берегов Днестра, Соединённые Штаты расчищают для себя выход к российской части черноморского побережья.