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США толкают Молдову на гибельный путь вражды с Россией

29 июня 2018, 21:39  •  30 • Украина
И склоняют к вытеснению российских миротворцев из Приднестровья
Премьер-министру Молдовы Павлу Филипу на встрече с руководителем комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Эдвардом Ройсом и конгрессменами из Группы поддержки Республики Молдова было указано, что Кишинёв должен и дальше следовать путём евроинтеграции и реформ по западной модели.
Залогом этого должны стать совместные усилия США и Молдавии по вытеснению российских миротворцев из Приднестровья, достижению Молдавией энергетической независимости на основе диверсификации экономических отношений республики с внешним миром.
Евроинтеграция обошлась Молдове в потерю 50% экспорта в Россию и сокращения экспорта в ЕС на 10%. Европейские рынки так и не открылись для молдавских товаров. Доходит до того, что Молдова импортирует виноград, сливы и яблоки из Европы и Турции, имея при этом собственный урожай.
Неудивительно, что в первые два года после подписания соглашения с Евросоюзом государственный долг республики вырос до $6,4 млрд.
Под энергетической независимостью подразумевается открытие молдавского рынка для румынского газа и в будущем поставок через Румынию сжиженного газа из США, как это делается в Польше.
Ещё несколько лет назад американцы вообще не вспоминали о российских миротворцах. Теперь же это одна из самых популярных тем. Причина в активизации американцев на румынском направлении и появлении американских военных баз в Девеселу (элементы системы ПРО) и Когэлничану (самолёты F-16 и «Геркулес»).
Требуя вывода российского миротворческого контингента с берегов Днестра, Соединённые Штаты расчищают для себя выход к российской части черноморского побережья.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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