США толкают мир в бездну ядерного пламени - эксперт

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин прокомментировал встречу "ядерной пятёрки" в Пекине, на которой участники отказались от согласования итогового документа, и отметил, что в данном случае важно учитывать соотношение сил в этой неформальной организации. По его словам, "пятёрка" делится на две стороны. США со своими союзниками Великобританией и Францией с одной стороны, а Россия и Китай - с другой. Притом что США воспринимают Россию и Китай как главных противников в своих ядерных документах. Поэтому такой "геополитический излом" и повлиял на то, что даже на неформальной площадке стороны не могут договориться, пояснил эксперт в беседе с "Невскими новостями".

При этом особую обеспокоенность, по словам Кошкина, вызывает понижение Трампом порога использования ядерного оружия. Например, американский лидер распорядился изготовить в большом количестве ядерные боеприпасы пониженной мощности. "Их использование в обычных вооружённых конфликтах автоматически может перевести эти конфликты в ядерные", - отметил политолог, пояснив, что советники Трампа предупреждают его о том, что ядерное оружие является стратегическим, а не тактическим, однако он всё равно переводит его в область тактического. Действует он так потому, что хочет "втянуть в некий ядерный конфликт Европу", уверен собеседник агентства.

"Потому что в Европе есть базы, на которых находятся ядерные боеприпасы, а вот кнопка - в Вашингтоне; европейские государства являются заложниками", - заявил эксперт. В ослаблении доверия между ядерными странами, по мнению Кошкина, виноваты только США, пожелавшие в одностороннем порядке покинуть ДРСМД, "который являлся более 30 лет неким конструктором безопасности в Европе". При этом американское руководство винит во всём Россию.

Своими манипуляциями Соединённые Штаты толкают страны "к некой пропасти, в бездну ядерного пламени", уверен политолог. По его словам, результат встречи в Пекине как раз и характеризует эту опасность.