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США тогда уйдут из Афганистана, когда обеспечат там позиции для ИГ*

05 февраля 2019, 16:24  •  60 • В мире
В последние дни настолько распространились разговоры про мир между США и Талибаном, что невольно напрашивается мысль даже не о двойном, а о тройном дне политических манёвров Вашингтона
Автор:
Покровский Александр
Новости из Афганистана давно стали носить некий факультативный характер. Что-то происходит? Там всегда что-то происходит. Но хотя бы значимое? Да так… Стабильности нет. Террористы захватили… Ну не самолёт — район. Или тюрьму. Хотя постойте, тюрьмы у нас теперь захватывают американцы, чтобы освободить оттуда своих дружков из «Исламского государства». Впрочем, неважно: что ИГ — запрещённая в России организация, что Талибан, в чьей тюрьме халифатчики сидели, — запрещённая в качестве террористических… Конечно, забавно по-своему, что американцы выдирают одних террористов из рук других террористов, но всё равно события локальные, никому не интересные.
Однако в последнее время…
В последнее время за этими событиями обозначил своё присутствие относительно новый фактор. Судя по комплексности поступающей информации, американцы действительно либо достигли, либо очень близки к достижению договорённости с талибами. И если без дипломатических увёрток, то договорённости эти просты: США выводят из Афганистана войска, а талибы дозволяют Вашингтону сохранить лицо. Тем, что не сразу повторят Сайгон 1975 года с художественной резнёй глоток должностных лиц проамериканской администрации, а дадут им честно эвакуироваться. И не на последнем вертолёте с крыши американского посольства, когда придётся, как в Сайгоне, бить каблуком по пальцам цепляющихся за машину бывших союзников, а хотя бы в составе охраняемой колонны.
Но, в общем, не это главное — не сохранность жизней тех, кто прислуживал и обслуживал США. Когда это американцам было жалко отработавшую своё клиентелу?
Фото: www.globallookpress.com
Главное в том, что приход талибов к реальной власти должен будет неизбежно поменять всю политическую и геополитическую картину в Афганистане и вокруг него. И янки не были бы янки, если бы не озаботились в том новом дивном мире максимальным затруднением жизни для своих геополитических конкурентов и максимальным обеспечением собственного доступа к контролю и управлению будущими процессами.
Это чтобы иллюзий не было. Американцы не уйдут. Они всего лишь выведут войска. Избавят себя, иначе говоря, от давно докучающего обременения. Но после этого постараются сделать всё, чтобы все оставшиеся держали кинжалы у горла друг друга. А США всем помогали договориться и установить гуманную демократию.

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