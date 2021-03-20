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США тайно вывезли 50 ядерных бомб подальше от Турции? Эксперты уличили американцев в махинациях
20 марта 2021, 21:45 • 73 • Политика
США уличили в тайном вывозе ядерных бомб из Европы. Запас таких бомб был сокращён примерно на треть. Эксперты подозревают, что причиной стала ссора Вашингтона с Анкарой.
США тайно вывезли из Европы порядка 50 ядерных авиационных бомб, то есть примерно треть от всего арсенала. К такому выводу пришли эксперты исследовательской организации "Федерация американских учёных" (FAS).
Согласно отчёту FAS о состоянии ядерных сил США, число американских ядерных гравитационных бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. До этого считалось, что на военных базах Европы находится 150 бомб. В частности, речь идёт о 6 военных базах НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Когда 50 бомб покинули Европу - неизвестно. Военные США вывезли их, никого об этом публично не уведомив.
По одной из версий, бомбы могли вывезти в рамках курса на модернизацию ядерного арсенала США. Согласно другой версии, бомбы вывезли только с базы НАТО в Турции из-за обострившихся противоречий между Вашингтоном и Анкарой, отмечает Nation News.
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