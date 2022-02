США тащат Украину на войну • 172 • Аналитика © REUTERS / Valentyn Ogirenko Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве Термин "странная война" (он же "смешная война" или, как мы сказали бы сегодня, "фейковая война") применяется обычно для описания вялых взаимодействий французских и немецких войск вдоль линии Мажино в 1939-1940-м. Но для того, что творится сегодня на Украине, он определенно не годится. Это слишком слабое выражение. Там в полном разгаре "ну очень странная война". Началась она, как водится у наших западных партнеров, с феерического драпа. Первыми с Украины побежали американские военные инструкторы. За ними печальным клином потянулись доблестные британцы. В западной прессе все это подается прямо как Дюнкерк на минималках. (Кстати, вы не поверите, но в Британии позорное бегство английских войск из Дюнкерка от Гитлера считают главным событием Второй мировой — куда там Сталинграду.) Непонятно одно: от кого бегут западные военспецы? От чего спасают свой контингент министр обороны США Марк Милли и министр обороны Великобритании Бен Уоллес? От местной горилки, от чернооких Оксан, от развеселых киевских стрип-баров? Ответ на этот вопрос попытался дать как раз Бен Уоллес. Едва успев улететь с семьей на каникулы, он вынужден был отпуск прервать и срочно вернуться в Лондон. Это, кстати, большой прогресс для британской элиты. В августе прошлого года тогдашний министр иностранных дел Доминик Рааб предпочел не прерывать свой роскошный отдых на Крите ради такой мелочи, как бегство НАТО из Афганистана. Британские СМИ до сих пор колют ему глаза критскими увеселениями. Так вот, едва вернувшись в Лондон, Бен Уоллес дал большое интервью газете Sunday Times. В нем он сообщил, что чует в атмосфере "дуновение Мюнхена" (whiffof Munich in the air). Не знаю, зачем он вдруг решил напомнить соотечественникам о позорнейшей странице в истории Англии. Сговариваться с Гитлером и сдавать ему Чехословакию было действительно нехорошо. Не надо было этого делать. Возможно, Уоллес намекает, что сегодня роль нацистской Германии собирается сыграть наша страна, а Британия типа ведет себя слишком пассивно — умиротворяет "агрессора". Но фишка в том, и весь мир это прекрасно видит, что Россия никуда не вторгается и ничего не захватывает. Как быть с этим? И тут Уоллес достает из широких штанин любимый аргумент наших британских партнеров. Да-да, вы уже догадались. Это наше любимое highly likely. "Весьма вероятно", "типа как бы", "может да, а может нет". Highly likely, по мнению Бена Уоллеса, — Россия вторгнется на Украину. Слушайте, но это же не какой-то журналист или эксперт в погонах, это целый министр обороны. Такие люди говорят редко, но они говорят конкретно. А тут какая-то, извините, болтовня на уровне блондинки из анекдота: "Пятьдесят на пятьдесят. Или встречу динозавра, или нет." Highly likely, встречу. Все воскресенье британские и американские элиты продолжили зажигать в том же духе. Госдеп США распорядился эвакуировать из Киева американское посольство. То же самое сделала Британия. Некоторые из их вассалов рекомендовали эвакуироваться своим гражданам. Багамы, в частности, очень озаботились судьбой багамцев на Украине. И впрямь, как они там, на морозе? Традиционно такие вещи делаются накануне войны. Но войны все нет и нет. На нее не явились сразу оба заявленных противника — кажется, это уникальный случай в мировой истории. Понятно, как к информационной истерии Запада относятся россияне. А что по этому поводу думают украинцы? Ну некоторые прогрессивные издания напечатали инструкцию по сбору тревожного чемоданчика и созданию специальной тревожной переноски для домашнего питомца. Но все это, очевидно, сочинялось чисто для галочки и на воображение простых украинцев никак не повлияло. Пройдемся по улицам Киева с журналистом газеты The Guardian. Там-то уж точно не работают на российскую пропаганду. В своем воскресном репортаже Шон Уокер с удивлением отмечает, что атмосфера Киева вечером в пятницу осталась предельно "жизнерадостной", а горожане считают саму идею вторжения России "странной и неправдоподобной". Шон Уокер с любовью описывает дешевые и увлекательные киевские увеселения. В частности, говорит, что спасаться от российских бомбежек киевляне планируют в местных стрип-клубах, — это, наверное, над ним так пошутили местные девушки, а он и поверил. Хорошо видно, что английскому репортеру очень нравится на Украине и он решительно не собирается никуда оттуда эвакуироваться. Но пока простой народ веселится, руководство страны форменным образом трепещет. В какой-то момент у президента Зеленского нервы сдали до такой степени, что он обратился к западным журналистам с просьбой предоставить ему "стопроцентные доказательства российского вторжения… 15-го там или 16-го… будьте ласковы". До сих пор ему так никто не ответил. Ни журналисты, ни владельцы западных СМИ, ни Байден, ни Джонсон. Даже из ЦРУ не позвонили, хотя могли бы. Так президент Украины и мучается неопределенностью: он уже воюет или еще не того? Или это воюют им? Это он разводит свой электорат или его разводят старшие партнеры? И чем же, господи ты боже мой, все это закончится? Помнится, во главе гордой Грузии стоял когда-то Михаил Саакашвили. Однажды ему тоже взбрело в голову повоевать с Россией. Сегодня он сидит в тюрьме, поет грустные грузинские песни. "Урок царям" на современный лад прямо. Американских контрагентов Зеленского, впрочем, можно понять. Им было не до него. Они все выходные в поте лица воевали за демократическую Украину. Подводная лодка ВМС США не далее как в субботу зашла с этой целью в территориальные воды России в районе Курильских островов. Командир, наверное, немного сбился с курса. "Украина", "Курилы" — так похоже звучит, с ума сойдешь с этими русскими названиями. Что ж, российский фрегат "Маршал Шапошников", применив спецсредства, отогнал американскую лодку прочь. Надо надеяться, больше она не заблудится в степях Украины. На самом деле, от Курил туда идти не так уж и далеко. Сначала через Панамский канал в Атлантику, потом прямо, налево, направо, а там уже и Украина совсем рядом, не заблудитесь. В пятницу, пока британский журналист Шон Уокер собирал материал в стрип-клубах Киева, американский политолог Дэвид Хендриксон опубликовал свою версию ответа на вопрос "почему Вашингтон так сходит с ума из-за Украины". Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский отваживается порой подавать реплики, прямо противоречащие вашингтонскому сценарию. Он цитирует достаточно критическую по отношению к украинскому президенту редакционную статью CNN, а также представителя Белого дома, пожелавшего остаться неизвестным. "Мы его самый важный союзник, а он плюет нам в глаза и… занимается откровенным саботажем", — довольно невежливо высказался о лидере независимой Украины представитель властных кругов Вашингтона. По мнению Хендриксона, американский режим "сошел с ума" из-за "Северного потока — 2". Чтобы его остановить, Вашингтон готов пойти на какие угодно провокации. Это, на самом деле, давно уже секрет Полишинеля. Мы подробно писали об этом еще раньше американского эксперта. Спасет ли Россия Украину Однако весь ужас в том, что фейковыми эвакуациями и инфоистерикой дело может отнюдь не ограничиться. Американцы в тандеме с британцами совершенно сознательно разжигают военный конфликт, который за считанные дни или часы способен перерасти в мировую войну. И вот что действительно непонятно: зачем во всем этом ужасе участвовать миллионам украинцев? Иногда население этой несчастной страны напоминает человека, который в казино подошел к столу, поставил деньги, проиграл, потом еще раз. Ему бы отойти, сохранить оставшееся. Но он не может этого сделать. Он ставит все вновь и вновь — и снова и снова проигрывает. Украинцам пора признать, что в 2014 году они неудачно сыграли. Не надо было ставить на Брюссель и Вашингтон, это был плохой ход. Но пока еще остается возможность отойти от стола. Пока не проиграна жизнь — последнее, что у них осталось.

