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США стремятся ввергнуть Судан в хаос — эксперт

07 января 2019, 13:09  •  84 • Политика
Американское руководство всерьез обеспокоено сотрудничеством Судана с Россией, поэтому оно будет стремиться всячески раскачать ситуацию социальной напряженности в африканской стране, чтобы ввергнуть ее в хаос и сменить действующую власть, считает военный эксперт Андрей Кошкин.
Военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал обеспокоенность президента Судана Омара аль-Башира подготовкой в стране такого же государственного переворота, который ранее настиг Сирию, Египет, Ирак, Ливию, Тунис и Йемен. В беседе с корреспондентом информагентства "Nation News" эксперт отметил, что обеспокоенность бессменного главы Судана вполне оправдана, и в стране "готовится переворот власти".
По словам Кошкина, оппозиционные силы в Судане попытаются свергнуть официальное руководство и навести в стране хаос. Властям Судана уже удавалось снять социальное напряжение, вызванное перебоями с продовольствием, однако попытки народных волнений и протестов будут продолжаться и дальше, напомнил эксперт. "Нужно понимать, что это ввергнет страну в хаос гражданской войны", - отметил Кошкин, предупредив о том, что лозунги оппозиционных сил ни к какому развитию не приведут, а только навлекут трагические последствия.
Кроме того, собеседник "Nation News" уверен, что за народными протестами стоят западные страны. "Я здесь вижу "уши" США, которые готовы дестабилизировать ситуацию", - заявил эксперт, отметив, что американское руководство давно обеспокоено сотрудничеством Судана с Россией в сфере развития железных дорог и атомной энергетики, поэтому оно будет всячески стараться дестабилизировать обстановку в стране, чтобы ввергнуть ее в хаос.

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