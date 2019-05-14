США ставит Европу на грань ядерной катастрофы - эксперт

О том, что размещение Штатами ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению с разрешения самих европейских государств, сказал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Он отметил, что речь о европейских государствах – не просто так, эти страны – неядерные. Но, по сути, своим молчанием разрешают Америке готовиться к применению страшного оружия.

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, - объясняет Ермаков, его цитирует РИА Новости. – Возможно, они просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в 21 веке на территории Европы происходит нечто подобное".

Ермаков подверг критике страны Евросоюза за то, что они позволяют США проводить подобные опасные действия.

"О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно разговаривать, когда, казалось бы, "цивилизованные европейские страны" продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы", - задается вопросом эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе завершилась встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Встреча шла две недели, и на ней российская делегация руководствовалась, задачами сохранения и обеспечения устойчивого функционирования договора, сбалансированного подхода к трём его ключевым составляющим: это ядерное нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии.

Буквально неделю назад Пентагон объявил о процессе модернизации ядерного вооружения для "сдерживания России". Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Джозеф Данфорд заявил, что американская сторона хочет опередить Россию в данном направлении.

В частности, пояснил он, Пентагон пытается упредить сценарий, где "Россия будет уверена, что сможет использовать тактическое ядерное оружие в Европе" и у США будет поставлено перед выбором – не ответить вообще или использовать стратегическое ядерное вооружение.

На данный момент американцы ведут разработку ядерных зарядов малой мощности.

"Чтобы русские были уверены, что не существует условий, при которых использование ядерного оружия привело бы к обретению ими стратегического преимущества", - пояснил он и добавил, что Россия якобы располагает 2,5 тыс. нестратегическими тактическими ядерными боеголовками, передает ТАСС.