«США стали тормозом мировой экономики»: Сечин заявил об «очевидном произволе» американских санкций

Введение санкций без необходимых решений Совета безопасности ООН превратило их в рутинный инструмент, который фактически находится в руках одной страны — США. Такое мнение выразил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его словам, целые страны являются заложниками «казначейских войн», которые ведёт Вашингтон, а произвол в применении ограничительных мер уже стал очевидным для всех. Сечин подчеркнул, что Соединённые Штаты из двигателя мировой экономики фактически превратились в её тормоз. По мнению экспертов, американцы прибегают к санкциям, чтобы увеличить собственный экспорт углеводородов. При этом специалисты полагают, что российское топливо в обозримой перспективе будет востребовано на рынке.

Введение экономических санкций без должных решений Совбеза ООН превратило их в рутинный инструмент в руках США, а произвол Вашингтона в использовании рестрикций уже стал очевидным. Такое заявление сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Санкции без необходимых решений Совета безопасности ООН превратились в рутинный инструмент, находящийся, по сути, в руках одной страны, а не мирового сообщества. Отдельные субъекты рынка и целые страны фактически являются заложниками ситуации», — цитирует Сечина ТАСС.

«На мой взгляд, налицо не санкции, а «казначейские войны» с намеренно невнятными, часто двусмысленными формулировками. Произвол в их применении уже стал очевидным для всех», — подчеркнул глава «Роснефти».

По его словам, односторонним ограничениям подверглось порядка трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти. При этом на США пришлось лишь 0,6% потерь от введённых антироссийских санкций, тогда как на Германию — 40%.

«Отмечу, что в ряде секторов (сланцевая добыча, экспорт вооружения) американская экономика скорее прагматично выиграла за счёт вводимых против других стран санкций. Стоит задаться вопросом: не было ли это простой формой поддержки внутреннего производителя за счет мирового сообщества», — отметил Сечин.

Он предположил, что сложившаяся тенденция использования односторонних санкций в будущем приведёт к потере многими участниками нефтяного рынка существенной части суверенитета и контроля над своей энергетической политикой.

«Налицо явный конфликт интересов, когда США, на протяжении десятилетий выступающие в роли приверженцев рыночной экономики, начинают смешивать взятую на себя роль регулятора с собственными торговыми, экономическими и политическими интересами... Де-факто можно констатировать, что страна, которая была двигателем мировой экономики, теперь стала её тормозом», — заявил Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, что ряд международных компаний оценивают рост затрат из-за торговых войн для конечных потребителей по всему миру в 10—15%, а ведущие мировые экономисты указывают на потери мирового ВВП от таких действий в 0,5—0,8% ($400—700 млрд) в год.

«Судя по всему, США имеют собственное видение своей роли в этом процессе, с удовольствием вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь при этом далеко не рыночными методами и собственными, далеко не бескорыстными интересами», — сказал Сечин.

Он указал на то, что Соединённые Штаты намерены стать крупным экспортёром нефти и в настоящее время фактически можно говорить о возникновении конструкции US—PEC (США — страны экспортёры нефти). В частности, одновременно со снижением добычи нефти странами ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки к апрелю 2017 года добыча по сланцевым проектам в США выросла на 2,2 млн баррелей в сутки.

«С учётом недавних событий, глубину взаимоотношений США и Саудовской Аравии трудно переоценить. Состоявшийся в мае прошлого года визит Трампа в Саудовскую Аравию завершился подписанием контрактов и соглашений на сумму свыше $300 млрд в энергетике и военном сотрудничестве и заверениями о создании в США многих тысяч рабочих мест. Можно предположить, что крайне прагматичная повестка будет двигателем этих отношений и в будущем», — добавил Сечин.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне

РИА Новости

© Алессандро Рота

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, американцы активно и «не стесняясь» используют политические инструменты для продвижения своих экономических интересов. Наглядно наблюдать эту политику можно на примере газовой и нефтяной отрасли, отметил эксперт.

«Они вводят более жёсткие санкции, чтобы расчистить рынок и увеличить собственный экспорт, а также чтобы поднялись цены — от них американские сланцевые проекты будут всё рентабельнее», — сказал Юшков в беседе с RT.

«Казначейские войны» США могут привести к серьёзной разбалансировке нефтяного рынка»

Глава «Роснефти» отметил, что текущий уровень свободных добывающих мощностей ОПЕК недостаточен для компенсации добычи нефти, которая выпадает из мирового энергетического рынка из-за действий Соединённых Штатов. На этом фоне любое внешнее негативное событие в мире может привести к новому резкому росту цен на нефть, который усилит риски для мировой экономики и «завершит цикл экономического роста последнего десятилетия», полагает Сечин.

По его словам, в таком развитии событий не заинтересованы ни потребители, ни производители, а наиболее чувствительным такой сценарий будет для Китая, Индии и беднейших стран-потребителей (хотя затронет он всех).

«По имеющимся оценкам, текущий спрос и предложение жидких углеводородов на мировом рынке в целом сбалансированы на уровне порядка 100 млн баррелей в сутки. Однако сохранение стабильности и баланса нельзя назвать долгосрочным трендом, так как на нефтяном рынке пока не сформирован инструмент обеспечения такой стабильности», — отметил глава «Роснефти».

«Уже в краткосрочном периоде «казначейские войны» США могут привести к серьёзной разбалансировке нефтяного рынка», — подчеркнул Сечин.

Он напомнил, что в начале ноября должен вступить в силу второй пакет американских санкций против Ирана, который, возможно, будет включать полный запрет на импорт иранской нефти.

«Эффект от обсуждаемого в настоящий момент отказа всех европейских компаний от работы с иранскими партнёрами... может иметь самые серьёзные последствия для европейской экономики», — заявил Сечин.

Вместе с тем, он не исключил, что реализация санкций будет включать в себя целый ряд исключений для отдельных торговых партнёров Вашингтона.

Ранее в интервью Bloomberg наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил мнение, что к 2030 году ряд стран, включая Россию, значительно сократят свою нефтедобычу и уйдут с рынка. Сечин считает, что в обозримом будущем РФ останется одним из лидеров мирового рынка нефти.

«Конечно, ничего подобного не произойдёт. По нашим оценкам, в этой перспективе лидировать будут три крупнейших игрока — Саудовская Аравия, Россия и США — страны с очень разной организацией отрасли, разной ресурсной базой и разными драйверами роста», — заявил глава «Роснефти».

Заседание ОПЕК

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Юшков также выразил уверенность в том, что Россия в обозримой перспективе не уйдёт с мирового нефтяного рынка. В частности, по его словам, это связано с очень низкой разведанностью природных ресурсов в Восточной Сибири и на шельфе.

«Если мы меньше будем добывать, возникнет дефицит нефти на мировом рынке, это приведёт к росту цен, а чем дороже нефть, тем более рентабельными будут наши шельфовые проекты. Получается, как ни крути, даже если мы будем добывать меньше, то у нас будут запасы прирастать за счёт шельфов», — добавил Юшков.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил RT, что если опираться на имеющиеся цифры, объёмов российской нефти хватит на 26-27 лет. Кроме того, у России есть «грандиозные объёмы» так называемых трудноизвлекаемых запасов углеводородов, которые «не поставлены на баланс».

По его словам, в ближайшее время санкции против Ирана могут спровоцировать резкий рост цен на нефть до $90 за баррель и выше, поскольку уход с рынка иранской нефти станет серьёзным провалом по предложению, который будет невозможно заменить в одночасье.

«Военная риторика никуда не ушла из уст США, это также осложняет ситуацию на нефтяном рынке. США сейчас опасаются вводить санкции против Саудовской Аравии после ситуации в их посольстве. Если бы это случилось, то была бы гарантированная патовая ситуация для рынка. Заместить объём Саудовской Аравии нечем», — констатировал Пикин.