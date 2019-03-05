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США спрятали в Германии 20 ядерных бомб и думают, что об этом никто не знает - Washington Post

05 марта 2019, 00:54  •  37 • В мире
20 ядерных бомб прячут американцы на авиабазе в Бюхеле, сообщает The Washington Post. Правда, сами США предпочитают молчать об этом, несмотря на то, что наличие их оружия массового поражения в Германии - секрет Полишинеля. Страшнее то, что это происходит на фоне намечающейся гонки вооружений.
О том, что в немецкой коммуне есть огромный запас ядерного оружия, известно давно. Около 20 лет назад перестала быть тайной информация, что на военной базе США в Бюхеле спрятаны 20 ядерных бомб.
При этом обе стороны делают вид, что боевого запаса нет, пишет Утро.ру со ссылкой на The Washington Post. Между тем авиабазу от населенного пункта отделяют каких-то 20 минут езды на транспорте. Однако есть другая, более важная проблема...
"Учитывая, что ракетное соглашение полетело в тартараты, злободневным становится вопрос размещения в Европе смертельно опасных припасов. Не исключено, что на просьбу о хранении новых боевых разработок она отзовется крайним недовольством", - пишет издание, предполагая, что в результате это приведет к охлаждению отношений между не терпящим отказа Вашингтоном в лице президента Дональда Трампа и его западными соратниками. Сегодня Россия официально подтвердила приостановление договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратив таким образом шантаж США, которые начали пугать запуском процедуры с начала февраля.

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