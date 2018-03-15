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США спрятали голову под подушку. И "Кинжал" не страшен
15 марта 2018, 17:09 • 212 • В мире
Военный эксперт из США решил избавить свою страну от страхов перед русским вооружением, назвав "Кинжал" не гиперзвуковым оружием
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Маленьких детей нередко пугают, чтобы были послушными. Серыми волками, Бабками-Ягами, неведомыми "дюдюками". У малышей реакция простая – спрятал голову под подушку – и никакой "дюдюка" не страшен. "Кинжал"? Не, ничего нового! Намедни такую же реакцию продемонстрировал любимый "Царьградом" обозреватель американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар. Комментируя видео, на котором русское министерство обороны недавно продемонстрировало пуск ракеты комплекса "Кинжал", он заявил:
Почему наличие "крылато-ракетости" должно отменять принадлежность русской ракеты к "гиперзвуковому клубу" по скорости – совершенно непонятно. Но Дэйв Маджумдар пишет буквально:
Это не кривой перевод. Это кривая фраза, написанная американским военным экспертом. И единственное предназначение её, похоже, - свести неизвестную ракету "Кинжала" к известной на Западе как AS-16 "Kickback" гиперзвуковой аэробаллистической ракете Х-15, разработанной ещё в советские времена в МКБ "Радуга" и стоящей на вооружении российской стратегической авиации. Что ж, действительно похоже на то, что было продемонстрировано в случае с "Кинжалом": выпускается с воздушного носителя, совершает полёт по баллистической траектории до высоты 40 км, а оттуда планирует к цели, разгоняясь до 5 Махов (5 М).
Американец дальше так, собственно, и пишет:
"Кинжал" пострашнее "дюдюки" будет
Испытания авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Скриншот с YouTube-канала Минобороны России
Спрятав, таким образом, голову под подушку, эксперт уже спокойнее признаёт неоспоримое. То, что оружие будет очень манёвренным, не должно удивлять, успокаивает он неведомо кого. Баллистическая ракета "Искандер" уже способна маневрировать в полёте и следует по неустойчивой траектории, что чрезвычайно затруднит её перехват. И дальше Маджумбар, связав, таким образом, "Кинжал" с "Искандером" (тоже страшно, но тоже хотя бы известно!) признаёт:
И тут же наивно разъясняет, отчего он задался такой целью – хоть как-то принизить значение нового оружия, продемонстрированного прежде всего Америке, дабы несколько утихомирить этого разошедшегося в опасном баловстве геополитического подростка.
Оказывается, журналист таким образом то ли поясняет, то ли повторяет поведение министра обороны США Джима Мэттиса, который тоже забился под подушку. "Я просмотрел и посмотрел клипы того, что он [Владимир Путин] показал на видео, и я просто скажу вам, что я не увидел никаких изменений в российском военном потенциале", - приводит Маджумбар слова Мэттиса. Но от того, что голова под подушкой, спокойнее становится только ей. А другая часть тела американского министра, оставшаяся снаружи, всё равно покрывается мурашками. И потому Мэттис опрометчиво выдаёт свои истинные страхи: "Надеюсь, что российские военные не верят, что это новое оружие дает им особое преимущество — потому что это новое оружие ничего не меняет".
Что же, как говорится, - надеяться тебе никто запретить не может…
Испытания авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Скриншот с YouTube-канала Минобороны России
Реакция читателей
Как часто бывает, комментарии читателей статьи на сайте журнала куда откровеннее расставляют точки над "ё".
- трезво пишет один из них, видимо, выбравшийся из детских желаний спрятаться от страшного.
- допугивает другой.
- издевательски констатирует третий.
"Ой, вы упустили. Все в настоящее время развёрнутые ВМС США системы SAM провалили испытания против сверхзвуковых целей ASM", - напоминает четвёртый.
"Есть ли у Запада что-то похожее на "Искандера"?" – интересуется пятый.
"Нет, - режет правду-матку шестой. - Они полагаются на апгрейды "Томагавков", которые не являются баллистическими ракетами. Тот же Мэттис наполняет свои штаны зелёным/коричневым, поэтому он говорит, что США слишком сильны, что они технологически превосходят и пытаются контролировать ущерб".
"Успокойтесь. Бог благословил Америку", – призывает и надеется из-под подушки седьмой.
Никто и не запрещает надеяться. Тем более, что "дюдюки" нет.
Есть Россия.
Покровский Александр
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