США спрятали голову под подушку. И "Кинжал" не страшен

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Военный эксперт из США решил избавить свою страну от страхов перед русским вооружением, назвав "Кинжал" не гиперзвуковым оружием

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Маленьких детей нередко пугают, чтобы были послушными. Серыми волками, Бабками-Ягами, неведомыми "дюдюками". У малышей реакция простая – спрятал голову под подушку – и никакой "дюдюка" не страшен. "Кинжал"? Не, ничего нового! Намедни такую же реакцию продемонстрировал любимый "Царьградом" обозреватель американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар. Комментируя видео, на котором русское министерство обороны недавно продемонстрировало пуск ракеты комплекса "Кинжал", он заявил:

"Кинжал", похоже, является аэробаллистической ракетой, а не ракетой с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Тем не менее, это не должно удивлять серьёзных аналитиков, потому что ни одна страна на Земле не освоила материаловедение, чтобы построить настоящую ракету с реактивным двигателем. До этой технологии ещё годы".

Почему наличие "крылато-ракетости" должно отменять принадлежность русской ракеты к "гиперзвуковому клубу" по скорости – совершенно непонятно. Но Дэйв Маджумдар пишет буквально:

"Тем не менее, оружие не является “гиперзвуковым оружием” в смысле всасывающей воздух крылатой ракеты, основанной на технологии гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (в английском варианте - scramjet technology), хотя баллистические ракеты по своей сути летают на гиперзвуковом ускорении во время своего полёта".

Это не кривой перевод. Это кривая фраза, написанная американским военным экспертом. И единственное предназначение её, похоже, - свести неизвестную ракету "Кинжала" к известной на Западе как AS-16 "Kickback" гиперзвуковой аэробаллистической ракете Х-15, разработанной ещё в советские времена в МКБ "Радуга" и стоящей на вооружении российской стратегической авиации. Что ж, действительно похоже на то, что было продемонстрировано в случае с "Кинжалом": выпускается с воздушного носителя, совершает полёт по баллистической траектории до высоты 40 км, а оттуда планирует к цели, разгоняясь до 5 Махов (5 М).

Американец дальше так, собственно, и пишет:

МиГ-31 является идеальной стартовой платформой для ракеты "Кинжал" из-за дальности полета, большой грузоподъёмности, высоты и огромной скорости. Самолёт имеет служебный потолок примерно 67500 футов и достигает максимальной скорости 2,83 Маха. Таким образом, заменив свои ракеты Р-37 на ракету "Кинжал", МиГ-31 может быстро вывести новое оружие в стартовое положение и придать значительную пусковую энергию аэробаллистической ракете".

"Кинжал" пострашнее "дюдюки" будет

Испытания авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Скриншот с YouTube-канала Минобороны России

Спрятав, таким образом, голову под подушку, эксперт уже спокойнее признаёт неоспоримое. То, что оружие будет очень манёвренным, не должно удивлять, успокаивает он неведомо кого. Баллистическая ракета "Искандер" уже способна маневрировать в полёте и следует по неустойчивой траектории, что чрезвычайно затруднит её перехват. И дальше Маджумбар, связав, таким образом, "Кинжал" с "Искандером" (тоже страшно, но тоже хотя бы известно!) признаёт:

«Новичок» мог быть произведён британскими химиками Ни одна другая страна не эксплуатирует баллистическую ракету воздушного базирования, поэтому Москва права в том смысле, что у "Кинжала" нет эквивалента за пределами России".

И тут же наивно разъясняет, отчего он задался такой целью – хоть как-то принизить значение нового оружия, продемонстрированного прежде всего Америке, дабы несколько утихомирить этого разошедшегося в опасном баловстве геополитического подростка.

https://tsargrad.tv/articles/novaja-raketa-novaja-jepoha-vo-vsjom_116890

Оказывается, журналист таким образом то ли поясняет, то ли повторяет поведение министра обороны США Джима Мэттиса, который тоже забился под подушку. "Я просмотрел и посмотрел клипы того, что он [Владимир Путин] показал на видео, и я просто скажу вам, что я не увидел никаких изменений в российском военном потенциале", - приводит Маджумбар слова Мэттиса. Но от того, что голова под подушкой, спокойнее становится только ей. А другая часть тела американского министра, оставшаяся снаружи, всё равно покрывается мурашками. И потому Мэттис опрометчиво выдаёт свои истинные страхи: "Надеюсь, что российские военные не верят, что это новое оружие дает им особое преимущество — потому что это новое оружие ничего не меняет".

Что же, как говорится, - надеяться тебе никто запретить не может…

Испытания авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Скриншот с YouTube-канала Минобороны России

Реакция читателей

Как часто бывает, комментарии читателей статьи на сайте журнала куда откровеннее расставляют точки над "ё".

Дело с отравлением Скрипаля превратилось в дешёвый балаган Всё, что летит быстрее, чем M > 5, гиперзвуковое. Российские военные утверждают, что скорость ракеты "Кинжал" составляет М > 10, поэтому она гиперзвуковая. На данный момент нет причин или признаков полагать, что они лгут",

- трезво пишет один из них, видимо, выбравшийся из детских желаний спрятаться от страшного.

"Кинжал" готов к бою. "Сармат" развёрнут в некоторых стартовых шахтах и будет полностью введен в эксплуатацию к 2020 году. Лазерное оружие уже на вооружении. "Авангард" успешно протестирован и нуждается в некоторой доработке, чтобы быть готовым к войне. "Статус-6" - так же. Не названная пока ядерная крылатая ракета успешно испытана и фактически ждет заказа массового производства",

- допугивает другой.

"Похоже, информационный шок был настолько тяжёлым для "Бешеного пса" (прозвище Мэттиса), что он до сих пор не верит, что Россия на два поколения опережает нас жалкими игрушками",

- издевательски констатирует третий.

"Ой, вы упустили. Все в настоящее время развёрнутые ВМС США системы SAM провалили испытания против сверхзвуковых целей ASM", - напоминает четвёртый.

"Есть ли у Запада что-то похожее на "Искандера"?" – интересуется пятый.

"Нет, - режет правду-матку шестой. - Они полагаются на апгрейды "Томагавков", которые не являются баллистическими ракетами. Тот же Мэттис наполняет свои штаны зелёным/коричневым, поэтому он говорит, что США слишком сильны, что они технологически превосходят и пытаются контролировать ущерб".

"Успокойтесь. Бог благословил Америку", – призывает и надеется из-под подушки седьмой.

Никто и не запрещает надеяться. Тем более, что "дюдюки" нет.

Есть Россия.

Покровский Александр