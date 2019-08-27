США спровоцировали испытания под Северодвинском. Российский дипломат на Западе объяснил предназначение нового оружия России

Испытания на полигоне под Северодвинском, в ходе которых произошел взрыв, не имеют отношения к ядерным испытаниям. Об этом на сессии рабочей группы по вопросам проверки подготовительной комиссии организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщил исполняющий обязанности постпреда России в Вене Алексей Карпов.

Он подчеркнул, что проводимые военными испытания связаны с разработкой вооружения. Его разработка была начала после того, как США вышли из Договора об ограничении систем ПРО в 2002 году.

Карпов отметил, что случившееся под Северодвинском не относится к предмету обсуждения ДВЗЯИ.

"Пунктами 7, 8, 9 Статьи IV ДВЗЯИ зафиксировано право государств принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, имеющей отношение к гражданской и военной деятельности и объектам, полученной в ходе деятельности по контролю", - напомнил он.

Полный текст обращения размещен на сайте Министерства иностранных дел России.

При этом, указал дипломат, остается неясным, почему от России требуют предоставить данные по проводимым испытаниям.

"Инцидент не привел к трансграничному переносу радиоактивных веществ. Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи не идет", - подчеркнул он.

Радиации нет

Взрыв на полигоне Минобороны в Архангельской области произошел 8 августа. ЧП случилось при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания, сообщил "Росатом". В результате происшествия на полигоне погибли пять человек, еще несколько пострадали.

Президент Владимир Путин, комментируя ЧП, заявил, что в регионе не было зафиксировано повышение радиационного фона. Он подчеркнул, что никакой угрозы в связи с происшествием нет.

"Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию", - отметил глава государства ранее на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Однако эти новости не устроили либеральные СМИ, которые начали разгонять "сенсацию" о косвенно пострадавших от радиации врачах и спасателях.

Норвежцы ошиблись

В то же время на Западе стали искать и другие "подводные камни" случившегося ЧП. Так, агентство Reuters, сославшееся на NORSAR, сообщило о втором взрыве 8 августа. Тогда специалисты выдвинули версию: второй взрыв - тоже вина России.

Власти Архангельской области заявили, что никакой информации о втором взрыве у них нет.

Примечательно, что уже сегодня, 26 августа, Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию, решив признать допущенную ошибку.

Проанализировав имеющиеся данные, ученые заявили, что через два часа после произошедшего взрыва на российском полигоне произошел еще один взрыв меньшей мощности.

Однако этот взрыв и вовсе не имеет отношения к России, и может быть связан с добычей ископаемых на территории Финляндии, говорится в пояснении.