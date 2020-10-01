США споткнулись о ЕС: Лукашенко получил санкционную передышку

Reuters со ссылкой сразу на несколько собственных источников сообщило о том, что Соединённые Штаты пока воздерживаются от присоединения к Великобритании и Канаде в части введения санкций против Белоруссии.

Причиной послужил спор и разногласия внутри Евросоюза, где не все страны-участники согласились поддержать рестрикции против Минска. Кипр, напомним, выступил против, выдвинув своё ультимативное встречное требование, касающееся санкций против Турции.

Таким образом, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сторонники получили пока временную санкционную передышку. Судя по данным агентства, совсем отказываться от рестрикций против Минска в США не намерены.

Три источника Reuters заявили о том, что "Вашингтон воздержался, поскольку считал, что ЕС может достичь консенсуса на заседании Европейского совета на этой неделе". А ещё один уточнил, что пакет мер, включая санкции в отношении прав человека, по существу, в Америке уже готов. Загвоздка лишь во времени объявления.

В то же время стало известно о том, что члены комитета по иностранным делам внесли на рассмотрение палаты представителей Конгресса США законопроект, касающийся демократии и соблюдения прав человека в Белоруссии. В документе американские власти не только не признают Лукашенко легитимным главой республики, но и призывают к проведению новых президентских выборов. Требуют американцы и освобождения всех политзаключенных. В том же проекте закона есть и пункт о введении санкций против белорусов.