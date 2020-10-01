Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Главная / Политика

США споткнулись о ЕС: Лукашенко получил санкционную передышку

01 октября 2020, 13:20  •  36 • Политика
Власти США решили воздержаться пока от присоединения к Великобритании и Канаде по вопросу введения санкций против белорусских властей. Судя по данным источников, Вашингтон споткнулся о ЕС, где до сих пор не пришли к единому мнению, необходимы ли рестрикции против Минска. Александр Лукашенко, таким образом, получил пока санкционную передышку.
Reuters со ссылкой сразу на несколько собственных источников сообщило о том, что Соединённые Штаты пока воздерживаются от присоединения к Великобритании и Канаде в части введения санкций против Белоруссии.
Причиной послужил спор и разногласия внутри Евросоюза, где не все страны-участники согласились поддержать рестрикции против Минска. Кипр, напомним, выступил против, выдвинув своё ультимативное встречное требование, касающееся санкций против Турции.
Таким образом, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сторонники получили пока временную санкционную передышку. Судя по данным агентства, совсем отказываться от рестрикций против Минска в США не намерены.
Три источника Reuters заявили о том, что "Вашингтон воздержался, поскольку считал, что ЕС может достичь консенсуса на заседании Европейского совета на этой неделе". А ещё один уточнил, что пакет мер, включая санкции в отношении прав человека, по существу, в Америке уже готов. Загвоздка лишь во времени объявления.
В то же время стало известно о том, что члены комитета по иностранным делам внесли на рассмотрение палаты представителей Конгресса США законопроект, касающийся демократии и соблюдения прав человека в Белоруссии. В документе американские власти не только не признают Лукашенко легитимным главой республики, но и призывают к проведению новых президентских выборов. Требуют американцы и освобождения всех политзаключенных. В том же проекте закона есть и пункт о введении санкций против белорусов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов
01 октября 2020, 09:40
Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину
01 октября 2020, 03:15
"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах
01 октября 2020, 09:40
Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пекину
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
26 сентября 2020, 00:25
Геостратег высказался о сигнале Путина чиновникам: "Не вынуждайте меня..."
28 сентября 2020, 07:25
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Политолог объяснил, кто выиграет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.