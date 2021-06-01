США спланировали войну с Россией и оказались беззащитны под градом ударов

Американские военные, расквартированные по всему миру, больше не чувствуют себя в безопасности. Под градом ударов России или, например, Китая, они будут уничтожены, полагают в США - отчёт подготовили аналитики CSBA.

У США на сегодня более 800 военных баз. Большинство действуют ещё с 1945 года, и до последнего времени они считались безопасными и малоуязвимыми.

Пентагон полагал, что базы могут быть атакованы баллистическими и крылатыми ракетами так называемых "стран-изгоев" - КНДР или Ирана. Причём такой удар будет ограниченным - таким, что системы безопасности сумеют его отразить. Возможно, в случае с Ираном или КНДР так и случится, однако, как полагают эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), удар России или Китая покончит с американскими военными - отразить удар по базам не получится.

Таким образом, расквартированные по всему миру американские военные больше не чувствуют себя в безопасности. В этой связи в CSBA настаивают, что США нужны принципиально новые системы вооружений, чтобы военные могли гарантированно выжить. Сейчас же США полагаются "на комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, созданные ещё в годы холодной войны", говорится в отчёте. В то же время и Россия, и Китая "добились серьёзного прогресса в модернизации ударных возможностей". Интересно, что Москва и Пекин в отчёте представлены как "вероятные противники". То есть США не отметают возможности войны с русскими и китайцами. Впрочем, ничего нового.