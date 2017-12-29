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США спасли террористов ИГ из Дейр-эз-Зора

29 декабря 2017, 20:39  •  151 • Война
Американские военные вертолеты забрали лидеров запрещенной террористической организации «Исламское государство» из сирийского Дейр-эз-Зора и эвакуировали их в соседнюю провинцию — сообщения об этом поступили от очевидцев в Сирии. По данным источников, главари боевиков сбежали к «Сирийским демократическим силам», которых поддерживает международная коалиция, возглавляемая США.
Вертолеты ВВС США эвакуировали главарей «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) из провинции Дейр-эз-Зор в соседнюю провинцию. Об этом заявили источники сирийского государственного информагентства SANA.
Очевидцы сообщили изданию, что лидеров террористической группировки транспортировали из северных районов провинции Дейр-эз-Зор в соседнюю провинцию Хасеке. Источники также утверждают, что США проводят операцию по эвакуации террористов уже не в первый раз.
В ноябре несколько жителей Маядина рассказали РИА Новости, что за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города американские вертолеты вывезли оттуда иностранных командиров ИГ*.
27 декабря глава Генштаба российских военных сил Валерий Герасимов сообщал о том, что на территории американской базы Эт-Танф на юге Сирии работает лагерь подготовки боевиков.
«После проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — «Новая сирийская армия» и другие» — сказал Герасимов, подчеркнув, что фактически они — члены ИГ.
Однако представители международной коалиции поспешили опровергнуть слова российского военного. «Утверждение, что коалиция осуществляет работу тренировочного центра для бывших террористов ИГ в Эт-Танфе или где-либо еще в мире, является ложным и абсурдным. Мы не тренируем ИГ», — заявили в пресс-службе коалиции.
Они также уточняли, что делят базу Эт-Танф с Магавир аль-Таура — сирийской группировкой, сражающейся против ИГ. По словам представителей коалиции, эта группировка состоит в том числе из бывших солдат сирийской правительственной армии.
Российское Минобороны уже неоднократно уличало американцев и возглавляемую ими международную коалицию по борьбе с ИГ в сотрудничестве с боевиками в Сирии.
4 октября в военном ведомстве даже заявили, что действия военных США являются главным препятствием для окончательного разгрома «Исламского государства».
«Основным препятствием для завершения разгрома ИГИЛ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка и заигрывание с ними американских коллег», — сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
25 декабря первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призывал Соединенные Штаты «рассказать правду» о том, как возникло ИГ и кто его содержит.
«Вместо того, чтобы рассказать, как же возникло «Исламское государство», кто его содержит, какое количество американских инструкторов погибло в рядах ИГ, командуя бандформированиями, они решили поступить по-русски: когда пьянку предотвратить нельзя, ее нужно возглавить. Вот и весь сказ», — заявил парламентарий, комментируя «присвоение» американцами победы над терроризмом в Сирии.
Клинцевич напомнил, что угроза в лице террористов и ИГ была практически полностью уничтожена исключительно благодаря усилиям сирийской армии и поддержке ВКС РФ. «Самое главное, что мы с вами разъясним и скажем им, чья это заслуга. Я имею в виду вооруженные силы Сирии, которые при поддержке ВКС РФ осуществили операцию по освобождению Сирийской Арабской Республики от международного террора», — заключил сенатор.
На пути Сирии к миру Россия остается одним из главных проводников
Напомним, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил, что военные США нанесли поражение запрещенной в РФ группировке «Исламское государство».
При этом американский лидер сделал это заявление уже после того, как о фактическом разгроме террористов в Сирии заявил глава РФ Владимир Путин, а также отдал приказ о выводе большей части российского военного контингента с территории страны.
Бахвальство Трампа вызвало очень резкую реакцию в Москве. На слова американского лидера, в частности, отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Как у нас говорят, поражение — сирота, а у победы много отцов. Но здесь дело не в победе. Наш Верховный главнокомандующий принял решение о выводе значительной части контингента, после того как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций», — сказал официальный представитель Кремля.

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